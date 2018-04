Organizaciones sociales de Aysén presentan a ministra ejes en materia energética

Organizaciones sociales ayseninas recibieron a la ministra de Energía, Susana Jiménez en la zona. En su visita, los ciudadanos entregaron de un documento que fue construido ciudadanamente. El texto profundiza en ejes como la desartificialización mediante un modelo de desarrollo menos intensivo en uso de energía, eficiencia, ahorro, negawatts; desmercantilización a través de autogeneración con Energías Renovables No Convencionales.

El documento matriz de la Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén Reserva de Vida (PCPE-ARV) fue fabricado por quienes participaron en la Comisión Regional de Desarrollo Energético que acompañó el proceso de construcción de la Política Energética institucional al año 2050, que lanzara el ex ministro de Energía, Andrés Romero, en febrero pasado en Coyhaique. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet no alcanzó a dictar el decreto de promulgación, por lo cual desde la sociedad civil interesaba saber si la administración de Sebastián Piñera dará o no este paso pendiente.

El presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, explicó que la ministra “aclaró que se va a seguir trabajando con la política aprobada por consenso y que van a tratar de bajar temas urgentes a la realidad”. Sobre la PCPE-ARV, puntualizó que “le explicamos que más que ser distinta de la política oficial su objetivo es ahondar algunos aspectos” como eficiencia, ahorro, autogeneración con ERNC y descartando los megaproyectos.

“Fue una buena instancia, estábamos todos un poco preocupados sobre cuál va a ser la mirada que el gobierno va a tener referente a temas energéticos, que son tan sensibles para la comunidad” expresó Guido Jaramillo, de la Comisión Justicia y Paz del Vicariato de Aysén. “Escuchamos y esperamos a ver cuál va a ser la propuesta definitiva, que la ministra ha dicho en dos meses más va a salir. Por lo menos tenemos la esperanza de que se va a poder continuar el camino que hemos recorrido hasta acá, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra región, especialmente en materia de energía” indicó.

Por su parte, la senadora por Aysén, Ximena Órdenes planteó lo relevante del debate en materia energética. Desde ahora, lo importante es que “se tome en consideración la Política Energética Regional que se trabajó durante por lo menos tres años, con amplios sectores, ya que eso nos hace avanzar hacia una participación ciudadana como ejercicio vinculante”.