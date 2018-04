Presidente congela nombramiento de su hermano como embajador de Argentina

El presidente Sebastián Piñera congeló el pronunciamiento de su hermano, Pablo Piñera como embajador de Argentina a la espera de lo que defina la Contraloría General de la República.

A través de un comunicado el mandatario defendió la designación de ‘Polo’ por contar con una “sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público, privado y en temas de relaciones internacionales”.

Luego, en el escrito, agregó que “como es de público conocimiento, algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento ante la Contraloría General de la República respecto de este nombramiento. En consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento”.

“Aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público”, insistió el jefe de Estado por las acusaciones de sectores de Oposición.

Desde el palacio de Gobierno confirmaron además, que el hermano mayor del mandatario no será parte de la comitiva que viajará a la gira del país vecino.