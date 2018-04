Foro de candidatos a Rector se celebra en Facultad de Ciencias Químicas

Este jueves 25 se lleva a cabo un nuevo Foro Debate entre los candidatos a rector de la Casa de Bello, el doctor Ennio Vivaldi, quien busca la reelección, y el profesor Patricio Aceituno, que ejerciera el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y hoy compite por la rectoría de nuestra universidad.

Ambos postulantes han sumado apoyos tanto académicos como de egresados destacados de nuestro plantel.

El doctor Vivaldi dio a conocer ayer un video en el que varios docentes de la Universidad respaldan su candidatura a un nuevo periodo. En él Claudio Hetz, Alejandra Pérez, Nicolás Acuña y Nury González junto a premios nacionales como Humberto Maturana, Mary Kalin y José Maza manifiestan su apoyo al médico cuyo lema de campaña es “Vivaldi es más Universidad”.

Por su parte, el profesor Aceituno fue respaldado mediante una carta por varios ex presidentes del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI). En la misiva, firmada por German Quintana, Jean Paul Rabanales, Carlos Encalada, Carlos Correa, Jerko Juretic Carlos Castillo y Juan Francisco Miranda, entre otros, se expresa el apoyo de los ex dirigentes estudiantiles al proyecto e iniciativas del ingeniero y docente de nuestra casa de estudios.

El debate se realizará en el Aula Magna Química y Farmacia, ubicado en calle Sergio Livingstone número 1007 (ex Olivos), comuna de Independencia a las 12 horas.