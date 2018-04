Se realizan primeros alegatos de clausura en caso Luchsinger Mackay

La audiencia comenzó a las nueve de la mañana con los alegatos de la Fiscalía y tuvo como una de sus características más llamativas el reemplazo de la jueza Ximena Saldivia, quien tomó una licencia de 10 días, por lo que no podrá continuar en las jornadas siguientes.

Según algunos imputados, Saldivia pudo haber sido presionada para dejar el caso, pues en días anteriores habría tenido discusiones con el abogado querellante de la Intendencia Regional, Luis Hermosilla.

Durante la jornada, los abogados querellantes hicieron un repaso por la veracidad de las pruebas presentadas, además, refutaron la validez de algunos alegatos entregados por la defensa en instancias anteriores.

En su intervención, el abogado querellante de la Intendencia Regional, Luis Hermosilla, indicó que “todas las pruebas referidas en esta causa permiten derrotar la presunción de inocencia que ampara a los acusados” y a la vez “llegar a la convicción, mas allá de toda duda razonable, que nos encontramos ante un hecho de carácter terrorista”.

Hasta ahora el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien hizo un receso temporal en su huelga de hambre luego de 100 días, con el fin de dialogar con el gobierno y así obtener un permiso para asistir a su rewe para renovar su espiritualidad.

A través de un comunicado, el machi indicó que su decisión es un voto de confianza para que el Estado responda a su llamado, sin embargo, durante este miércoles, el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, manifestó que Córdova “jamás ha mostrado el más mínimo arrepentimiento ni colaboración con la justicia”

Mayol también indicó que el machi no tiene las características espirituales de una autoridad ancestral. Frente a esta situación, Gabriela Calfucoy, vocera de Celestino Córdova, dijo que el intendente no sabe lo que dice, pues “el machi no está pidiendo nada más que su derecho a la espiritualidad y a la salud”, agregando que “estas personas no entienden y dan cualquier explicación que no corresponde”.

Por ahora el machi se encuentra con medicamentos que le permiten consumir lentamente los nutrientes que no recibió en sus 100 días de huelga de hambre, sin embargo, según indicó su vocera, de no tener una pronta respuesta por parte del gobierno retomará la medida de presión.

Los alegatos de clausura se retomarán este jueves con la palabra de los abogados defensores, mientras que el machi Celestino y su círculo cercano están a la espera de una respuesta del gobierno y del fallo que entregará en los próximos días el tribunal con relación a la culpabilidad de los 11 imputados en el caso.