Vocero de sindicato Latam: “Ha sido una negociación bastante engorrosa”

Dos semanas se cumplen de la protesta que lleva adelante el sindicato de Tripulantes de Latam y aunque han existido acercamientos e incluso, baja de las principales demandas, el acuerdo definitivo para deponer la huelga aún no es algo concreto.

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, uno de los voceros del sindicato, Javier Brinzo profundizó en los avances de los últimos días, haciendo un relato de lo ocurrido hasta este martes. “El día lunes fuimos citados por la dirección del Trabajo donde la empresa debía llegar una hora antes para conversar y avanzar en las negociaciones, pero ellos no asistieron”. a ello agregó que “nos llamó mucho la atención que la empresa no quiera conversar, no quiera llegar a acuerdo pero una vez que conversamos con la mediadora de la dirección del Trabajo y presentamos el mismo petitorio que hemos venido conversando, ella citó a la empresa en la tarde. De ahí, la empresa solo mandó a un representante que es el abogado que está negociando, él llevó este petitorio a la empresa, mientras que, de nuestra parte, esperamos una respuesta de que se llegaría a un acuerdo”.

Ese mismo lunes, según explicó Brinzo “la empresa mandó un mail diciendo que nosotros habíamos cambiado casi todo el petitorio y que estábamos exigiendo dos cosas más, lo cual rechazamos. Hicimos una asamblea en la mañana (del martes) donde llegaron cerca de 600 trabajadores y el llamado nuestro es no al descuelgue, ya que el miércoles podría empezar”.

Respecto de lo anterior, que apunta a una presión por parte de la empresa, el vocero del sindicato explicó que, por las acciones de la empresa se da esa lectura “a pesar que uno de los gerentes, Pablo González, nos envió un mail ratificando que la propuesta del día lunes de la semana pasada seguía en pie. Nosotros, le respondimos pidiendo que si ratifica eso y si podíamos ser parte de la escrituración y redacción que es lo más complejo en este tipo de contrato, estábamos llenos a cerrar la negociación lo antes posible. También creemos que está avanzando en dos carriles, en una pueden ir ganando tiempo con los medios o las cosas que nos dicen a nosotros y por otra, apostando al descuelgue”.

A dos semanas de iniciar la huelga, Brinzo se refirió a la postura de la empresa y los avances dentro de esta. “La verdad ha sido una negociación bastante engorrosa, muy extraña porque todavía no entendemos el trasfondo. Nuestras dos banderas de lucha más grandes, que tenían que ver con el reajuste salarial y la solicitud un día extra de descanso, fueron bajadas. Dijimos ‘bueno perfecto’ pero podemos estipular cosas pequeñas que queremos ordenar a la empresa y a la ejecución. Son propuestas nuestras y abarataban los costos”.

“No entendemos el porqué la empresa no lo quiere tomar. Ha sido muy rara esta negociación donde creemos que es casi como por ego, ya no es por un tema que sea muy cara la petición o no. Creo que es un tema de demostrar quien manda, eso baja a otros niveles. Hay una real preocupación de los trabajadores del sindicato, por eso queremos exponer a los accionistas para que puedan presionar a la empresa”, profundizó el representante de los trabajadores.

Sobre nuevas protestas, quienes están paralizados se manifestarán este jueves, en el marco de una nueva reunión de los accionistas de la empresa, donde informarán sus demandas. “Creemos que esa presión es bastante importante para nosotros para que, ratifiquen lo que estamos solicitando. Son cosas muy básicas, en nuestro petitorio, las banderas de luchas que pedían un día libre extra o un reajuste salarial ni siquiera está en mesa. Estamos solamente exigiendo escriturar algunas cosas que nos da el derecho de la ley”.

El vocero de los tripulantes del sindicato Latam, explicó que el punto de discusión, en este momento, es la extensión de los beneficios. En sus palabras además, Javier Brinzo destacó el compañerismo que hay en la interna. “Los trabajadores están más unidos que nunca y entienden que las peticiones que estamos haciendo es para el colectivo, no es algo individual”.