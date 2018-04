Fernanda Pinilla, la jugadora que estudia un doctorado en la Casa de Bello

El año 2012 Fernanda Pinilla ingresó a estudiar Licenciatura en Ciencias con mención el Física en la Casa de Bello. “El ambiente es súper cálido porque somos pocos y entre todos nos conocemos”, dice.

Sobre sus motivaciones para realizar un doctorado en Física, Pinilla asegura que decidió hacerlo ya que “me empezó a gustar mucho la investigación y pensé en dedicarme a eso y publicar después”.

El deporte no es ni ha sido la única afición de Fernanda Pinilla, una de las jugadoras de la Selección Chilena de Fútbol, que hace pocos días saltó a la fama junto a sus compañeras luego de clasificar para la Copa Mundial Femenina de Fútbol que se jugará en Francia el 2019.

Fue cuando Fernanda estudiaba en el Colegio Boston College de La Florida, que comenzó a disfrutar de las clases que dictaba su profesor de Física, Fernando Sea, y se dio cuenta entonces que aquella disciplina sí podía ser muy atractiva y entretenida.

A fines del 2011 dio la Prueba de Selección Universitaria pensando en estudiar Astronomía en la Universidad de Chile, sin embargo, el puntaje no le alcanzó para ingresar a esa carrera, así que optó por su segunda opción: Licenciatura en Ciencias con mención en Física. “Al final fue mucho mejor porque me terminó gustando otra área de la Física”, asegura hoy la estudiante y deportista.

¿Por qué elegiste la Universidad de Chile?

Porque me gusta la Chile. Es una muy buena universidad, tiene mucho prestigio, me gusta el ambiente social que existe aquí y el movimiento de los estudiantes. En cuanto a investigación, también tiene los mejores investigadores.

¿Cómo fue tu paso por la Casa de Bello?

Súper bueno. Acá en el departamento el ambiente es súper cálido porque somos pocos y entre todos nos conocemos. No es como esas carreras en que hay cien o doscientos estudiantes y los profesores no los alcanzan a conocer a todos. Acá somos seis u ocho estudiantes en un ramo, entonces la relación con el profesor es más cercana, con más confianza. Acá, por ejemplo, todos sabían que yo jugaba fútbol y siempre fui bien recibida por eso.

¿Por qué decidiste hacer un doctorado después?

Estando en la Universidad me empezó a gustar mucho la investigación y pensé en dedicarme a eso y publicar después. El conducto regular para llegar a eso era hacer un postgrado, un magíster o un doctorado. Escogí el doctorado por las becas, por la facilidad de obtener una beca. Afotunadamente tengo la beca del departamento que me permite estudiar y me otorga una mantención. Empecé este año así que recién estoy investigando, aprendiendo principalmente.

¿Te cuesta compatibilizar el estar en la selección con hacer un doctorado ahora?

Recién empecé este año y estuve casi un mes afuera, así que igual es un poco difícil sobre todo el trabajo porque es muy del día a día y demanda harto tiempo, pero supongo que voy a poder organizarme bien. Los horarios que tengo de entrenamiento son siempre los mismos. Afortunadamente he aprendido a organizar mis horarios de estudio con los de entrenamiento y que no me perjudique en ninguno de los dos ámbitos. Eso es lo que voy a hacer ahora.

¿Y cuando ingresaste a la Universidad fue muy complicado rendir bien en la universidad y entrenar?

Al principio sí, porque me costó entender las nuevas materias que tenía como cálculo y álgebra, que eran muy abstractas para mí y que nos las había visto en el colegio. Tuve que faltar muchas veces a entrenar porque como no entendía bie así que tenía que estudiar un poquito más, pero después con el paso de los años se me hizo mucho más fácil entender las cosas. Hoy en día puedo organizarme bien y es imposible que falte a entrenar porque tenga que estudiar.

¿Qué te parecen las nuevas instalaciones deportivas del Campus Juan Gómez Millas?

Encuentro muy buenas las instalaciones, de lo que pude ver en videos. Me inscribí para poder utilizarlas porque quiero entrenar en las mañanas en el nuevo centro deportivo. Encuentro que está súper bueno el Campus, que hayan hecho todo junto y que acerquen más a la comunidad a hacer más deporte sabiendo que tenemos muy buenas instalaciones, no hay excusas para no hacer deporte. Están muy acorde a un nivel de elite.

¿Cuál es el secreto para lograr hacer tantas cosas al mismo tiempo?

La organización de los tiempos principalmente. Siento que me ha pasado que cuando he estado en periodos de receso de entrenamiento, no optimizo muy bien mi tiempo, entonces al final termino estudiando a última hora, y me doy cuenta que podría haber utilizado mucho mejor el tiempo del día, que es lo que hago cuando estoy entrenando porque sé que sí o sí dispongo de cuatro horas al día para estudiar, o un par de horas en la noche, o un par de horas antes de entrenar. Entonces sé que en esos horarios debo estudiar o hacer alguna tarea. Pero es netamente organización y también vocación, porque si yo estuviera estudiando otra cosa que no me guste no podría hacerlo, pero juego fútbol que es lo que me apasiona y la física a mí también me gusta bastante, no es algo que a mí me estrese estudiar.

Vía Uchile.cl

Entrevista de Nicole Venegas