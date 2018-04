Golborne, Büchi y Contesse: El nuevo directorio de SQM

La empresa Soquimich, conocida en el último tiempo por financiar irregularmente campañas políticas, eligió nuevo directorio. En estas filas de nuestras autoridades de la firma figura el ex ministro de Hacienda del régimen militar, Hernán Büchi, el ex presidente de la CPC, Alberto Salas y Patricio Contesse Ficca, hijo del ex gerente general de SQM.

Dentro de las autoridades que asumen, figura el nuevo director que asumió este viernes. Se trata del ex ministro de Minería Laurence Golborne que, debió interrumpir su carrera presidencial por eventuales delitos tributarios cometidos en el bullado caso Penta.

El nuevo cargo de Golborne se da luego de la primera junta de accionistas de Soquimich y desde ahora, ejercerá como director independiente de la firma en representación de las acciones de la serie B.