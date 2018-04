Selección de Tenis de Mesa participará de Mundial en Suecia

Enfrentando a experimentados rivales, la selección nacional de Tenis de Mesa, participará en el Campeonato Mundial de la especialidad que arranca este domingo 29 de abril en la ciudad de Halmstad. El evento planetario se extenderá hasta el 6 de mayo próximo.

La mayoría de los jugadores chilenos reside en Europa, por lo que este viernes 27 de abril, viajan los deportistas Judith Morales y Manuel Moya junto al cuerpo técnico, Marcos Núñez, José Luís Urrutia y el delegado Henry Reimberg para participar en la cita planetaria.

Los seleccionados se reunirán con el resto de la Roja: Felipe Olivares, Gustavo Gómez, Juan Lamadrid, Paulina Vega, Daniela Ortega y Cristal Meneses, que juegan en diversas ligas en el viejo continente. El entrenador nacional Marcos Núñez, explica que “tenemos un programa que hemos ido mejorando con el apoyo del Plan Olímpico, tenemos una cantidad importante de jugadores en Europa, eso hace que su preparación sea mucho más rigurosa. Juegan los pro tour y otros torneos, eso les sirve para el ranking. Por eso Chile ha mejorado mucho en el ranking mundial, como equipo, tanto en damas como en varones, por ejemplo, van a un torneo, Felipe Olivares, Gustavo Gómez, Juan Lamadrid, se suma su puntaje y eso da una ubicación dentro de la siembra, ya sea en un Sudamericano, Latinoamericano, panamericano etc.”.

“Hace dos años que ascendimos a la 2ª categoría del Mundial, veinticuatro países estamos en 2ª. El primer objetivo, vamos a tratar de mantener la categoría, en este campeonato por equipos. En varones estamos en el grupo con Holanda, Dinamarca, Tailandia, Ucrania, entre otros. También vamos a tratar de ganar muchos partidos, eso les da puntaje para el ranking mundial, nos sirve para la siembra en el sorteo. El objetivo principal que esta competencia será preparatoria para los ODESUR”, asegura Núñez.

Para los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, la meta que se ha propuesto el técnico nacional es subir al podio y conseguir pasajes para los Juegos Panamericanos Lima 2019: “queremos superar lo que se hizo en Santiago 2014, no fue malo, pero no se cumplió con nuestras expectativas. Esperamos conseguir las mismas 4 medallas, ojalá de diferente color. También queremos conseguir la plaza en forma directa para Lima 2019, que se logra con el oro y la medalla de plata”. Pero advierte el ex jugador que para los Juegos Suramericanos el escenario se muestra complejo: “el tenis de mesa es un deporte muy técnico, Cochabamba está a casi 3 mil metros de altura, lo que influye en forma directa en los jugadores. Nos iremos 10 días antes para habituarnos, tenemos planificado 20 entrenamientos en altura, es fundamental esa aclimatación porque todo varía, hay menos resistencia al aire, la pelota se siente más rápida, varía la ejecución de servicio, la recepción y, sobre todo, el control de los jugadores”.

Por su parte, los jugadores Manuel Moya y Judith Morales van mentalizados en mantenerse en la segunda categoría. Moya expresa que “para nosotros lo más importante es mantener la 2ª división”. En tanto, Morales coincide y agrega: “en el verano me fui a entrenar durante tres meses a España para enfrentar esta competencia”.