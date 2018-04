Caso Penta: Délano y Lavín logran acuerdo de pena remitida

Luego de casi tres años de investigación, el escándalo del Caso Penta se aproxima a su fin. Esto, luego de que la Fiscalía y la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín acordaran una pena remititda de cuatro años para evitar un juicio oral contra los ejecutivos.

Esta decisión también incluye una condena de dos años de pena remitida para el ex subsecretario Pablo Wagner, quien no podrá ejercer cargos públicos durante tres años. Además, se exigirá que el ex subsecretario devuelva $42 millones.

Esta alternativa también incluye el pago de multas que, por ahora, deben ser calculadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cabe señalar que Délano y Lavín cumplieron sólo 46 días de prisión preventiva, 111 días con arresto domiciliario total y 118 con arresto domiciliario nocturno.

Ahora el Tribunal deberá ratificar el acuerdo.