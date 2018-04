Gobierno retira nominación de Pablo Piñera como embajador

La designación de Pablo Piñera como embajador chileno en Argentina fue un tema sensible durante la semana recién pasada: dividió a Chile Vamos y generó una ola de críticas a nivel ciudadano.

Por lo mismo, este sábado, el Ejecutivo, a través de un comunicado, informó que la nominación de Pablo Piñera fue suspendida de manera definitiva.

“Aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público”, manifestó en el texto el Mandatario.

En este sentido, el Jefe de Estado señaló: “Reitero mi convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”.

En el escrito, el Presidente Sebastián Piñera también indicó que ya se han iniciado las gestiones para nombrar al próximo embajador de Chile en Argentina.