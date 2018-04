“No lo sé”, la campaña que refuerza el rol del profesor para el siglo XXI

“Un buen docente no es quien sabe todo, sino quien nunca deja de aprender”. Éste es uno de los mensajes que entrega la campaña denominada No lo sé.

Y es que con una nueva carrera docente en curso, el sistema educativo tiene diversos desafíos. Entre ellos, los que se relacionan con los profesores: herramientas en el aula, rotación, condiciones laborales, evaluación, horas de trabajo o los cambios en la malla curricular.

En este marco, se inició una campaña que se enfoca en estos actores de la educación. En Internet pueden votar por una de las historias que se relacionan con la siguiente pregunta: ¿qué hace un profesor si no tiene la respuesta para una pregunta puntual de un estudiante?

Eugenio Severin, director ejecutivo y co-fundador de Tu clase, tu país, explicó que se debe observar a quién “sabe cómo diseñar una buena experiencia de aprendizaje para sus estudiantes”.

“A parte de lo que tiene que modelar, es que no siempre sabemos todo. Y eso no es malo porque no saber no es un problema, pero sí lo es negarse a aprender”, dijo.

Para el también consultor internacional en educación para instituciones como Unesco, BID, Banco Mundial, entre otras entidades, la iniciativa busca compartir experiencias y abrir un diálogo pedagógico.

Eugenio Severin apuntó al sistema educativo. Afirmó que la conclusión de estos últimos años es que “no está a la altura del siglo XXI”. Entre los factores a evaluar se consideran varios: repaso de un exceso de contenido, metodologías que muchas veces no están actualizadas y prácticas educativas que no siempre son atractivas para los estudiantes.

“Esto no se resuelve por decreto, por la normativa de una autoridad o con una Ley. En la comunidad educativa, en la sala de clases, en las escuelas se necesitan relaciones más horizontales”, agregó Severin.

La formación es el norte

Tu clase, tu país trabaja hace cinco años en temas relacionados con la capacitación de los profesores. Las ofertas en línea o talleres presenciales son parte del objetivo de este denominado “emprendimiento social que busca contribuir a mejorar la calidad en la educación”.

En marzo pasado presentaron una encuesta sobre la formación en línea donde los más interesados fueron los jóvenes, mujeres y docentes en regiones. Para Severin este último dato es “interesante porque tiene que ver con este país centralista donde hay menos oferta formativa fuera de Santiago”.

Otro dato que aporta el sondeo a 5 mil 782 profesores es que, durante el último año, los docentes que se desempeñan en colegios públicos han invertido más en capacitaciones que abordan temas de inclusión educativa. Mientras, los de colegios particulares se perfeccionan en cursos sobre estrategias innovadoras en educación.

El experto advirtió que la calidad no solo mejora en Simce o la Prueba de Selección Universitaria (PSU). “Hoy el desafío ineludible es la experiencia de aprendizaje al interior de la sala de clases. Por eso es muy importante lo que ocurre con la carrera docente y acompañar a los profesores en ese proceso, pero también cómo flexibilizamos el currículum”, comentó.

Y se preguntó: ¿cómo se abren las oportunidades para que docentes, la escuela y estudiantes vivan experiencias distintas? Concluyó que, curiosamente, la tasa de crecimiento sobre el abandono en la educación media no es tema en Chile. Y eso-dijo Severin-tiene que ver con que la experiencia escolar no es significativa para los jóvenes en sus vidas o en la participación social.