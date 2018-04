Frente Amplio suma al PC para solicitar la destitución del Fiscal Nacional

Los parlamentarios del Frente Amplio anunciaron que junto a los miembros del Partido Comunista presentarán un requerimiento ante la Corte Suprema para solicitar la destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

La acción surge luego de que el abogado señalara que “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, (…) alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

En este sentido, el diputado comunista Hugo Gutiérrez indicó que las palabras del jefe del Ministerio Público fueron un error que se suma a la serie de salidas alternativas que se han planteado en, por ejemplo, casos como el Penta.

No obstante, este domingo, Jorge Abbott, en entrevista con El Mercurio, señaló: “Mi planteamiento de fondo, que no lo han logrado entender probablemente los que no han tenido oportunidad de no vivir en democracia, es que en la medida que haya personas desaforadas – es decir, a las cuales un número importante de personas eligió, como el caso del senador Iván Moreira- tenemos que ser o tratar de ser lo más eficientes llevando la investigación hasta lo más profundo”.