Secretario ejecutivo de Conaset: “Nos falta educación vial”

El 2017 hubo más de 94 mil accidentes de tránsito en nuestro país, la cifra más alta de los últimos 45 años en los que hay registro. En tanto, día a día crece la industria automotriz y se intenta regular la forma en que se entregan las licencias de conducir, pero: ¿cuál es el plan de la nueva administración para hacer frente a esta realidad?

En entrevista con el programa Semáforo, el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luis Alberto Stuven, reconoció que los números son desalentadores e indicó que el foco estará puesto en la reducción de fallecidos y lesionados graves.

¿Cuánta es la cantidad de muertes por accidentes de tránsito?

Según los últimos datos de Conaset y Carabineros, son mil 483 los fallecidos, éstos contabilizados dentro de las primeras 24 horas del accidente. Si alguien muere después de esas horas ya no es considerado causal de los accidentes de tránsito, lo que nosotros queremos revertir para tener estadísticas más reales. No obstante, a ese desafío se añaden el aumento del parque vehicular y los diferentes usos de modos de transporte como factores determinantes en la producción de accidentes. Asimismo, en el comportamiento de los conductores, se presenta cada vez con mayor frecuencia el uso de dispositivos móviles.

¿Cómo impacta el uso de estos aparatos?

Tienden a la distracción de los conductores y cuando hablo de ellos, no son solo automovilistas. Uno se topa en la calle a personas que están andando en bicicleta con audífonos, escuchando música o incluso algunos chateando mientras manejan. Son actos imprudentes que uno ve de personas que debiesen tener cierta precaución para prevenir accidentes.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el organismo en el cambio cultural de cómo circulamos por las calles?

Creo que nos falta educación vial desde la más temprana edad. Tengo personalmente un proyecto dentro de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, para empezar a incorporar a los niños de dos o tres años simplemente pintando o coloreando figuras que tengan relación con tránsito: un semáforo, un disco pare, un paso peatonal, de modo que vayan interiorizando esos conceptos en sus dinámicas diarias.

Esa iniciativa resulta con el reforzamiento de los padres dentro de las casas. ¿Cómo nos hacemos cargo como país de las muertes?

Es importante el compromiso de los estamentos educaciones, desde los jardines hasta las universidades que se comprometan con esto.

Creación de un nuevo CATI

El Gobierno impulsó este mes un proyecto que crea el nuevo Centro Automatimatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) que tiene como propósito una mejor fiscalización. ¿Qué distingue esta iniciativa de otras?

Que consiste en dispositivos que controlan la velocidad, previamente señalizados y muy bien señalizados, porque no queremos que se repita la mala experiencia que tuvimos con los fotos radares debido a que estaban escondidos, maliciosamente localizados y que el 100 por ciento de esa recaudación iba a municipalidades, entonces los alcaldes cuando tenían problemas de plata recurrían a ello.

¿Cómo va a funcionar?

Con dispositivos de control de velocidad muy bien señalizados porque el objetivo del proyecto es evitar fallecidos y prevenir accidentes y a través de eso, se eduque en temas de seguridad vial al conductor, dejando como último recurso la sanción. Es decir, prefiero que no haya multas.

Además del Centro Automatizado, ¿cuán importante es la moción parlamentaria que se presentó al Congreso para disminuir la velocidad urbana de 60 a 50 kilómetros por hora?

Está comprobado que las personas tienen el doble de posibilidad de salvarse en caso que el vehículo circule a 50km/h y no a 60 km/h. No obstante, el compromiso si no viene de los parlamentarios veo muy difícil que se pueda llevar a cabo. Además cada persona también puede hacer un esfuerzo, esto es responsabilidad de todos.

Así como los automovilistas se distraen o cometen infracciones, hay muchos peatones que transitan sin prestar atención a lo que ocurre a su alrededor. ¿Cómo va enfocada la campaña de prevención de accidentes pensando en quienes no van al interior de un vehículo?

Estamos trabajando en la reflectancia para que los mismos peatones o ciclistas puedan ser visualizados de mejor manera por los automovilistas. También, se han implementado medidas como los semáforos en el suelo y seguiremos en esa línea.