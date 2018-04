Una mujer fantástica triunfa en los Premios Platino

Una mujer fantástica volvió a triunfar. Ahora, en la entrega de los Premios Platino en Riviera Maya, México.

Durante el certamen, que se realizó el domingo pasado, la película de Sebastián Lelio fue reconocida en las categorías Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección y Mejor Interpretación Femenina.

Una vez recibidas las estatuillas, el director del filme señaló que ésta es una cinta que genera una “nueva conciencia”.

Mientras, Daniela Vega, protagonista de la película, dijo: “Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado: las invito a levantarse una y otra vez”.

En esta ocasión, Lelio competía con Isabel Coixet ( La librería), Alex de la Iglesia (Perfectos desconocidos), Fernando Pérez (Últimos días en la Habana) y Lucrecia Martel (Zama).

Durante la jornada también fue reconocida la película Los Perros de Marcela Said.

En esta ocasión, la película recibió una estatuilla en la categoría Mejor interpretación masculina con lo que se reconoció el trabajo del actor Alfredo Castro.