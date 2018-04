Papa dialoga con víctimas de Karadima en históricos encuentros

José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, víctimas de los abusos sexuales del ex párroco Fernando Karadima, se reunieron durante el fin de semana con el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta.

Las reuniones sostenidas son inéditas dentro de la historia de la iglesia católica, pues jamás un Papa había recibido a víctimas de su propia institución en su residencia privada.

El primer encuentro fue el día viernes entre el Pontífice y José Andrés Murillo. “Estoy conmovido. El Papa me escuchó con gran respeto, cariño y cercanía, como un padre. Profundizamos en muchos temas. Hoy tengo más esperanza en el futuro de nuestra Iglesia. A pesar de la tarea que es enorme”, expresó Murillo a través de su cuenta twitter.

La jornada del sábado el turno fue para Hames Hamilton, quien después de estar reunido aproximadamente dos horas con el líder católico, publico en su twitter: “Terminada reunión con el Santo Padre, algo más de dos horas, sincera, acogedora y enormemente constructiva”. “Muy contento y satisfecho”.

El día domingo fue Juan Carlos Cruz quien dialogó con el Papa. Al igual que las otras víctimas, fue a través de twitter donde se expresó:

“Más de dos horas y media duró mi reunión de hoy con el Papa. Estoy conmovido. Me escuchó con gran respeto, cariño y cercanía, como un padre. Profundizamos en muchos temas. Hoy tengo más esperanza en el futuro de nuestra Iglesia. A pesar de que la tarea es enorme”.

El periodista de profesión, concedió una entrevista para el diario colombiano El Tiempo, publicada este lunes, donde expresó que el informe realizado por el obispo de Malta, Charles Scicluna, abrió los ojos del Papa para poder ver quiénes son los malos elementos dentro de la iglesia católica chilena.

“Le ha ayudado a ver la realidad y a darse cuenta de que hay personajes tóxicos, como el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, que le ha informado mal”.

“Hay que terminar con esa gente que lo rodea y le da informes que satisfacen a sus propias personas, pero no al Papa. Lo mismo ocurre con el nuncio y con tantos obispos de la Conferencia Episcopal Chilena (CECH), que son gente absolutamente nefasta, que no debería estar donde está. Ha habido una red de protección y de poner una muralla en Chile para que el Vaticano no pudiese hacer nada o que hiciese lo mínimo, pero eso se ha derrumbado”, continúo Cruz.

Las tres víctimas asistieron este domingo al Ángelus del Papa Francisco, y lo hicieron desde una ubicación privilegiada: el balcón del palacio apostólico, en calidad de invitados.

Para este lunes se espera que Murillo, Hamilton y Cruz se reúnan en conjunto con el Papa en Santa Marta, ocasión en que entregaran algunas sugerencias.