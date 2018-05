Día de los Trabajadores: Dirigentes llaman a fortalecer trabajo colectivo para recuperar fuerza sindical

Entre Plaza Los Héroes y el Centro Cultural Gabriela Mistral, se realizó durante esta mañana la marcha conmemorativa del Día del Trabajador, que tuvo como principal foco este año el llamado a la unidad de los trabajadores para movilizarse en conjunto.

A las afueras del Metro Universidad Católica se llevó a cabo el acto final en el que, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dio un discurso de apoyo a los trabajadores, y en especial a los sindicatos de Latam y Canal 13, quienes se encuentran actualmente en disputas con sus empleadores.

Figueroa se mostró muy contenta con la convocatoria e hizo un llamado a los trabajadores a mantenerse unidos para seguir luchando por mejores condiciones laborales, y a defender la democracia y sus instituciones.

Además, la presidenta de la Central, indicó que como CUT están conscientes de que deben volver a realzar la importancia del trabajo colectivo y enfrentarse al desafío de trabajar en conjunto a la hora de enfrentar retos en las demandas laborales.

El discurso estuvo marcado por las constantes críticas hacia el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, y por un llamado a acabar con la desigualdad y discriminación laboral.

A la convocatoria no solo asistieron diversos grupos sindicalistas, sino que además se hicieron presentes representaciones políticas, agrupaciones culturales, migrantes y pueblos originarios. También asistieron al evento varios parlamentarios del Partido Socialista, entre ellos los senadores Carlos Montes, y Juan Pablo Letelier, la diputada Maya Fernández, y el presidente del partido Álvaro Elizalde, quienes hicieron un llamado al gobierno a no poner el foco solo en bajar el desempleo en el país, sino a buscar mejores condiciones laborales, mayor inclusión y el fin de la discriminación y desigualdad laboral.

El senador Letelier, quien integra la Comisión de Trabajo y Previsión también habló de las diferencias: “Necesitamos trabajo decente, con remuneraciones decentes, con derecho a los sindicatos a organizarse, que los trabajadores participen de mejor forma en la riqueza que produce este país, y es entorno a ese tema que tenemos diferencias con el gobierno”. Además, el parlamentario destacó que la movilización organizada por la CUT es el primer paso para iniciar el debate sobre la falta de unión política y social que, para él, han sido parte de los errores cometidos a la hora de buscar mejoras para el país.

Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de funcionarios de la salud municipalizada (Confusam), también acudió a la actividad y manifestó que, si bien los distintos gobiernos han tenido responsabilidad en las malas condiciones laborales del país, también existe culpa en los trabajadores que no han sabido movilizarse con la suficiente fuerza.

“A nosotros como trabajadores nos queda en evidencia que no estamos en las mejores condiciones para enfrentar el desafío de construir condiciones laborales decentes”, afirmó.

El dirigente también se refirió a los actos de violencia que se han dado durante el último tiempo en diversos centros de atención primaria, ante lo que sentenció que, frente a un nuevo trabajador agredido, o incluso herido, recurrirán a la paralización para exigir seguridad: “No estamos dispuestos a aceptar que se siga agrediendo a nuestros trabajadores y que el gobierno no haga absolutamente nada”.

La actividad convocada por la CUT se realizó en paralelo a la marcha alternativa organizada por la Central Clasista de Trabajadores, que tiene como fin avanzar no solo en temas laborales, sino también en el resto de las demandas sociales actuales. Además, desde está nueva central han manifestado su interés es desligarse de los actuales movimientos de trabajadores para dar paso a uno nuevo, sin ligaduras políticas.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera conmemoró este día con una actividad en el Hospital del Trabajador, donde destacó que la Agenda Laboral es de gran importancia para el Gobierno, afirmando que una de sus prioridades es alcanzar los 600 mil nuevos empleos, y generar mayor inclusión para las mujeres y los jóvenes.

Además, el mandatario anunció que impulsarán un proyecto de ley de Estatuto del Trabajo Joven, que buscará que quienes estudien puedan compatibilizar esta labor con sus actividades remuneradas, y que se modernizará la Dirección del Trabajo para brindar mayor seguridad a los empleados de todos los ámbitos.

La conmoración de este nuevo Día del Trabajador se da en medio de una serie de críticas hacia la Reforma Laboral instaurada en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, debido a los problemas enfrentados por el Sindicato de Trabajadores de Latam al bajar su huelga de forma unilateral, situación que fue desestimada por la Dirección del Trabajo y puso en duda la protección de los movimientos sindicales en esta reforma.

José Luis Ugarte, abogado experto en Derecho del Trabajo, indicó en conversación con Radio Universidad de Chile, que esta reforma, más que facilitar los movimientos sindicales, dificultó el ejercicio de la huelga como medida de reclamación.

“La huelga en vez de tratarse de que los trabajadores consigan fuerza, que ya es un problema, se trata de estar preocupados de responder a las exigencias que les puso la reforma”, indicó. Agregando que esto incita la “negación de la autonomía colectiva”.

Respecto a la nueva normativa vigente, y a los desafíos con el nuevo gobierno, la presidenta de la CUT manifestó todo su apoyo a los empleados de Latam, e indicó que el problema no está en la reforma, si no en las autoridades que no comprenden que los únicos que tienen derecho a decidir sobre cuando seguir o parar un movimiento son los trabajadores.