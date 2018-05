Fallece Max Berrú, fundador de Inti Illimani

El músico y uno de los fundadores de la aclamada agrupación musical enfrentaba un cáncer y falleció esta mañana en Santiago.

“Estoy tranquilo y contento, porque me siento bien. He vivido con normalidad y tranquilidad una experiencia que para mucha gente puede ser tremenda. Pero no hay tormentos ni miedo”, señaló en una de sus últimas entrevistas, concedida a la revista Culto de La Tercera en el marco de un homenaje que se realizó en el Teatro Municipal de Ñuñoa en septiembre de 2017.

“Yo he sido un hombre de bien, un hombre bueno y solidario. He sido preocupado por los demás y eso hace que a uno lo quieran. Además, gracias a todo el trabajo con el Inti, primero en la campaña de Allende, luego en el exilio, mostrando nuestro apoyo desde el primer día del Golpe. Este grupo es una de las cosas más importantes a las que he contribuido en mi vida. Me siento querido y me siento feliz. Y si me toca morir, me muero feliz”, agregó en la misma oportunidad, al ser consultado sobre su estado de salud.

Llegó a Chile en 1962 y gracias al Mundial de Fútbol que tuvo a nuestro país como anfitrión. Berrú llegó en barco como parte de una delegación ecuatoriana de fútbol y luego de terminada la cita mundialera, decidió quedarse y entró a estudiar Ingeniería Mecánica en la en ese entonces Universidad Técnica del Estado, donde conoció a Horacio Durán y Jorge Coulon, junto a los que formaría la banda a la que luego se sumaría Horacio Salinas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través del Twitter oficial de Inti Illimani y sus cercanos han informado que la despedida del músico se realizará en la casa Michoacán, de la comuna de La Reina.