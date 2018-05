Frente Amplio uruguayo decidirá esta semana TLC con Chile

En una plenaria, el Frente Amplio de Uruguay decidirá esta semana su postura definitiva respecto al TLC con Chile. Se entiende que esta acción será vinculante para el Gobierno, que ha impulsado con fuerza esta iniciativa. En Uruguay no se ha iniciado la discusión parlamentaria, mientras en Chile fue despachado de la Cámara de Diputados.

A esta discusión el Frente Amplio uruguayo llega dividido. José Mujica, militante del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los líderes de la coalición, ha manifestado su apoyo al tratado, al mismo tiempo que pidió unidad. “Hay que respetar las mayorías, aunque uno se tenga que comer un sapo”, afirmó, denotando sin querer la mala imagen que el tratado proyecta en sectores importantes del Frente Amplio. Hasta el momento, el MPP, el partido más grande de la coalición, no se ha pronunciado. Por su parte, el FLS, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista han mostrado su apoyo, mientras que el Partido Comunista, Casa Grande, la lista 711, la Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo se oponen.

El pasado mes de octubre, un informe técnico del MPP había desaconsejado apoyar el Tratado. Según se indicó, los puntos relacionados con el área de telecomunicaciones, servicios y patentes eran perjudiciales para Uruguay.Además, los capítulos de servicios y conocimiento podía perjudicar a ese país en el futuro. Por último, el formato de listas negativas es similar al que estaba contenido en el TISA, que ya había sido rechazado por el MPP y el resto del Frente Amplio.

Los tratados de libre comercio han generado discusión permanente en el progresismo uruguayo y no es primera vez que una decisión de las fuerzas políticas modifica las intenciones del Gobierno. En la primera presidencia de Vázquez, la negociación de un TLC con Estados Unidos fue rechazada en la interna, tal como sucedió posteriormente el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA).

En Chile, la Plataforma Chile Mejor sin TLC ha manifestado su rechazo al tratado. Hay razones de fondo, pero también de forma. “La tramitación express de este tratado vulnera también el derecho humano a la participación en asunto de interés general, siendo la sociedad civil marginada de este proceso, sin que se contemplara siquiera la realización de espacios “informativos” como los denominados cuarto adjunto, que además no satisfacen el estándar internacional.

Asimismo, no se ha realizado un proceso de consulta indígena del tratado, existiendo consenso en los sistemas de protección de la OEA y ONU que cuando concurre un proceso legislativo susceptible de afectar derechos de estos pueblos, como es el caso, procede la consulta previa”, afirmó Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano.

También lo hizo el Frente Amplio, cuyos parlamentarios no estuvieron presentes en la sala durante la votación en la Cámara. A través de una declaración, 11 de sus 13 fuerzas afirmaron que “el programa de nuestra candidatura presidencial, encarnada por Beatriz Sánchez afirma que no firmaremos más tratados de libre comercio hasta que no se actualicen sus criterios de suscripción, debiéndose considerar para ello la democratización de los procesos, la integración regional a nivel político y económico, como también el efecto de dichos tratados en particular. Suscribimos totalmente lo señalado en el programa de gobierno y afirmamos que en este tratado no se han dado las condiciones para que la ciudadanía y los parlamentarios puedan deliberar con toda la información necesaria”.

Esta discusión coincide con los pasos públicos durante la última gira del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien junto a Mauricio Macri anunció el envío a los parlamentos del TLC con Argentina, mientras que en Brasil, junto a Michel Temer, anunció el inicio de las conversaciones para un TLC entre ambos países.Recordemos que los países del Mercosur, prácticamente, no habían recurrido a esta forma desregulada de inserción internacional.