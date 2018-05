Carabineros no podrá portar armamento durante marchas

En una reciente circular, el alto mando de Carabineros ordenó a sus efectivos no portar armas de fuego durante las marchas programadas.

Este instructivo interno ya se constató durante las movilizaciones realizadas este uno de mayo, que conmemoraron el Día del Trabajador.

El experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, valoró la iniciativa, sin embargo, indicó que este debe ser un primer paso para que la instancia uniformada tenga un protocolo establecido de procedimiento, tal como lo tienen otros países sudamericanos y la gran mayoría de las naciones europeas.

“Avanzar hacia un protocolo un poco más extenso, detallado, donde se especifiquen todas las medidas, instrucciones que Carabineros tiene en caso de marcha, es decir, cómo se tiene que utilizar el carro lanza aguas, para evitar hechos trágicos como el ocurrido tiempo atrás con un estudiante en Valparaíso. Que esto quede claro para la ciudadanía para así evitar que el policía, en ese minuto tenso, no sepa cómo actuar. Por eso hay que dar instrucciones precisas”, afirmó.

Araya agregó que la prudencia de Carabineros en las manifestaciones del reciente primero de mayo se debió a la fluida comunicación entre la Intendencia Metropolitana y los altos mandos de la institución, lo que para el académico debiera ser una constante, previo a futuras marchas ciudadanas.

Para Verónica Brito, observadora de Derechos Humanos SUTRA, quien informa y relata lo que acontece en las marchas en Santiago, indicó que la reciente determinación de Carabineros puede dar paso a otros elementos de represión como es el gas pimienta o las pistolas de electroshock.

“Nos preocupa que se pueda utilizar otro tipo de herramientas de represión que Chile ya compró, por eso hay que esperar un poco para ver el proceso que se va a dar. El hecho que no usen sus armas me parece importante, ya que no vamos a tener heridos con disparos, pero también van a usar la luma, usarán otros elementos de represión y en eso hay que estar atentos”, argumentó.

En tanto, el abogado de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Hiram Villagra, valoró la medida, sin embargo, aseveró que, en las últimas manifestaciones, herramientas de represión como el chorro del carro lanza aguas o las bombas lacrimógenas dirigidas al rostro, son igualmente letales que las armas de fuego.

“Claramente había una deuda por parte de Carabineros. Esperemos que esta circular se respete y se cumpla, sin embargo, existen herramientas no letales que pueden provocar serios daños a las personas, entre ellas, lacrimógenas disparadas al cuerpo, balas de goma, etcétera. Por eso hay que establecer un nuevo régimen, una nueva modalidad de tratar estas manifestaciones, y acordarlas con los propios organizadores”, subrayó.

Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor, esto es un avance, aunque se debe establecer un protocolo claro y público.

“Lo que tiene que haber es una orden clara de no utilizar la fuerza innecesariamente, como ha sucedido estos últimos meses cuando llegó este gobierno. En la última movilización, cuando fue atropellado nuestro compañero de la Universidad Arcis, nosotros emplazamos al ministerio del Interior. Es necesario que el secretario de Estado, como la dirección general de Carabineros, se pronuncien respecto a cómo están instruyendo a fuerzas especiales para enfrentar cierta situaciones”, aseveró.

Recordemos que, durante el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera, la Justicia determinó la prohibición de gases lacrimógenos durante las manifestaciones. Sin embrago, la decisión fue resistida por el Ejecutivo, logrando dejar sin efecto la medida que no permitía la utilización de disuasivos químicos por parte de fuerzas especiales.