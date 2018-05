Ministro Santelices evita dar respuestas en su interpelación

Pasadas las 11 de la mañana se inició la interpelación en la Cámara de Diputados en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, en lo que será la primera vez en la historia en que un ministro es interpelado por asuntos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos.

La instancia fue conducida por la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, quien convierte a Santelices en el primer ministro de la segunda era Piñera en ser interpelado.

El origen que dio pie al espacio se relaciona a las dudas que genera el decreto firmado por el gobierno en el contexto de la ley de aborto en tres causales. Dicho decreto permite a instituciones de salud privadas ejercer la objeción de conciencia. Esto causó polémica, ya que el mismo titular de Salud indicó que no informó directamente al Presidente de los cambios realizados.

Santelices ha sido respaldado por equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del mismo Ministerio de Salud. Por otro lado, Hernando recibió intensas asesorías por parte del ex ministro de Justicia, Isidro Solís. El abogado radical apoyó a la parlamentaria en temas asociados a la materia jurídica de la interpelación. Asimismo, Hernando recibió también asesoría por parte de organizaciones sociales vinculadas a la causa como, por ejemplo, la Mesa de Acción por el Aborto.

Una de las más importantes premisas del ministro durante la instancia fue la intención de este gobierno, y de su ministerio, de resguardar los derechos de las mujeres: “La línea de trabajo de este gobierno y ministerio es terminar con las discriminaciones en las mujeres y en la ley de isapres”. Dicha frase, mencionada en distintas ocasiones durante la interpelación, sirvió para evadir la respuesta directa ante los cuestionamientos de Hernando.

Hernando: ¿Qué instituciones le pidieron que modificara el protocolo?

Santelices: No existió ninguna institución que haya hecho ninguna solicitud en ese sentido. Al día de hoy, tres instituciones han presentado solamente su solicitud de objeción de consciencia institucional. La Clínica Indisa –que de acuerdo a antecedentes se le ha otorgado-, la Clínica Los Andes y la Universidad Católica, que no cumplió con lo que se establecía y nosotros rechazamos en primera instancia la solicitud de esta institución.

Hernando: Cito al Rector (de la Universidad Católica, Ignacio) Sánchez: ‘No me parece que fueron ajustes hechos a la medida. Hicimos una solicitud al Minsal y este hizo un protocolo que nosotros consideramos válidas’. ¿No fue entonces el rector Sánchez el que sugirió las modificaciones hechas? ¿Cómo entendemos las coincidencias entre el rector Sánchez y su postura?

Santelices ocupó sus minutos para elaborar un discurso rimbombante haciendo alusión al apego del gobierno por cumplimiento de la ley y evadiendo las interrogantes planteadas por la diputada radical.

Después de reiteradas evasiones y un repetitivo discurso en favor de los derechos de las mujeres, Hernando lo confrontó: “Que usted no conteste lo que estamos preguntando es una falta de respeto, no solo a mí, sino a todos los que están detrás de estas preguntas. Ayúdenos a recuperar la confianza en este instrumento legal que nos da la Constitución. Por favor, conteste lo que le estamos preguntando”.

La dinámica se repitió otra vez cuando la parlamentaria le preguntó sobre si el Presidente Sebastián Piñera estaba al tanto de las modificaciones al protocolo:

Hernando: ¿Podemos decir que el Presidente sabía de los cambios del protocolo o se terminó enterando por la prensa?

Santelices: Este trabajo lo realizamos en conjunto con un equipo. No me parece noble la forma en que usted plantea los hechos. Yo podría decir que usted ha estado larga vida relacionada, como parlamentaria y seremi con temas dela minería, y sabemos que en la región de Antofagasta el cáncer es la primera causa de muerte. No le asignaría responsabilidad a usted por eso. Bajo esa misma lógica yo podría responderle, pero no lo voy a hacer, porque no creo que sea bueno concentrar esto en una sola persona.

“El protocolo se cambió para mantener los derechos de todas las mujeres. Hemos podido transmitir que la rigurosidad con que se implementa el protocolo da certeza a cualquier mujer que enfrentada a esta situación pueda verse afectada. Por eso estamos trabajando no solo el ámbito jurídico, sino también el ámbito humanitario. Los derechos de las mujeres en el gobierno van a ser celosamente resguardados en cada una de sus acciones, también tengo que señalar que este es un inmenso espacio para que nos hagamos cargo”, agregó el ministro.

Al término del interrogatorio, la diputada Claudia Mix, en representación de los parlamentarios humanistas, liberales y ecologistas, tomó la palabra para enfrentar al Secretario de Estado.

Fue, sin duda, la más dura para referirse a Santelices, enrostrándole sus acciones en la Clínica Las Condes y exigiéndole, sin titubeos, su renuncia como ministro de salud.

“Mírenos a la cara ministro, le estoy hablando, y explíquenos a todas las mujeres de este país el por qué si se aprobó una ley que despenaliza el aborto en tres causales, nos siguen criminalizando, violentando y matando. Usted ministro, por responsabilidad política y por bien de nuestro país, debería renunciar a su cargo, porque me pregunto ¿cuántas muertes más caben en su conciencia?

Por su parte, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, criticó la interpelación hecha al Secretario de Estado sobre todo por el poco tiempo que este lleva ejerciendo el cargo. En ese sentido “felicitó” a la oposición por conseguir un record, pues nunca antes se había interpelado a un ministro con solo semanas en el ejercicio.

A eso de las 14:30 horas, terminada la instancia, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas provino de la diputada comunista Karol Cariola, quien lamentó que el ministro solo haya utilizado su tiempo en “pirotecnias y frases comunes”, y no en responder las preguntas, que era lo que correspondía.

También acusó a Santelices de no reconocer que incurrió en una ilegalidad. “A todas luces, con el cambio de protocolo, este ministro incurrió en un acto ilegal. Pasó por encima del Decreto Fuerza de Ley 36. La diputada Hernando se lo hizo ver en varias oportunidades y aun así no lo quiso reconocer”, afirmó.

A la vez, no descartó una futura acusación constitucional contra Emilio Santelices.

Por su parte, la diputada Marcela Hernando insistió en el desentendimiento que el ministro de salud tuvo para con sus preguntas, asegurando que desde la primera de estas, el secretario de Estado eludió cualquier respuesta al respecto.

De igual manera hizo hincapié en el discurso “sexista” que utilizó Santelices. En ese sentido mencionó las numerosas ocasiones en que el ministro se refirió a ella como diputado, a pesar de las correcciones que varios parlamentarios le hicieron.

“Eso habla de su cultura, sus principios y sus valores, y de cómo está mirando a las mujeres, ya que él se ha sentido, y ha defendido el respaldo legal que tiene para dictar un protocolo que pasa por arriba de los derechos de las mujeres”, sostuvo Hernando.

En el otro lado de la vereda, el diputado del PRI, Luis Casanova, defendió tajantemente a Santelices, indicando que el ministro está garantizando la salud de todas las mujeres, no solo en lo que tiene que ver con el aborto en tres causales, sino que en todas las esferas que corresponden.

“Lo que ha hecho la diputada Hernando es una tinterillada jurídica. Todas sus preguntas han sido de tecnicismos jurídicos, de formalidades, y aquí lo realmente importante es si se satisface y se garantiza la salud de las mujeres chilenas, no solo de aquellas que concurren para ser atendidas por las causales de interrupción de embarazo aprobadas, sino que de todas las que requieren atención maternal, sanitaria, y eso es lo que garantizó el ministro, garantizar la salud de las mujeres (…) Lo que ha hecho la diputada Hernando es inútil”.

La interpelación al ministro Santelices fue aprobada el pasado 10 de abril con 73 votos a favor. En el oficialismo insistieron que la instancia fue una oportunidad para exponer sus puntos y demostrar que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad. En la oposición aseguraron que fue una oportunidad perdida.