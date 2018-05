Sumario resta responsabilidad a funcionarios del municipio por caso de Joane Florvil

Las acusaciones contra Joane Florvil por, supuestamente, abandonar a su hija desencadenó en una serie de hechos, entre ellos, la entrega de la menor a un centro administrado por Sename y el posterior fallecimiento de la ciudadana haitiana, hecho que ocurrió en agosto de 2017.

Según informó diario La Tercera, un documento de la municipalidad de Lo Prado que cuenta con 120 páginas concluyó que luego de revisar diversas declaraciones, no hay responsabilidad de sus trabajadores y que, en el contexto de los hechos, habrían actuado bajo los protocolos que corresponden.

El representante de Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza en conversación con nuestro medio expresó que “desde el punto de vista del municipio, creo que han habido errores en ambos lados, el hecho que un funcionario que, aparentemente, es de seguridad fuera quien la denunció y después de todo se lave las manos tan rápidamente con respecto a esto, me sorprende”.

En ese sentido explicó que, según los antecedentes recabados “la situación parte de una mala información a partir de un funcionario que estaría trabajando para el municipio, a quien Joane le habría dejado por un instante la guagua, que ahora se concluya así me parece que es preocupante, aunque, evidentemente, lo más preocupante va a estar en los informes que tendría que dar Carabineros para entender”.

A ello agregó que “hay que entender el proceso desde el inicio y después la manera para entender que es lo que pasó con una persona a la cual se le violó todos los derechos y por otro lado, también porqué se concluyó como se hizo, si la sociedad tiene la tendencia creo que tiene que sumir desde diferentes ámbitos las distintas situaciones. Creo que quizás, para el funcionario que estaba ahí, lo que se hizo estaba bien, capaz conforme a un protocolo y eso puede estar bien, pero a veces, los protocolos no entienden. Lo que pasó ahí no fue un abandono ni lo que pasó ahí era para denunciarlo a Carabineros ni para que se diera la situación que se dio entonces, realmente me preocupa”.

Sobre el actual escenario con el cuerpo de Joane aún en dependencias del SML sin poder ser repatriado, Cardoza manifestó que “esto se está alargando demasiado y no hay ninguna respuesta a nada. Es una vergüenza porque es un caso que concentra una cantidad de vulneraciones de derecho importante y a todo lo largo del proceso, desde el comienzo en la municipalidad hasta la parte posterior donde la detienen y después va al hospital, hay una cadena de situaciones que terminan con un niño metido en el Sename, con una madre muerta y nada se aclara”.

“A nosotros lo que nos interesa es que esto se aclare, que todo este proceso que está lleno de nebulosas, de incomprensiones y prejuicios se aclare pero que no se tape nada. Que se tape algo es para que esto se repita de manera diferente y eso es lo que no queremos, que se repitan casos”, concluyó el representante del MAM.