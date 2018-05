Fundaciones por la infancia llaman a marchar este domingo en Santiago

A partir de lo acontecido con Ámbar, la pequeña que murió en la ciudad de Los Andes presumiblemente en manos de su “cuidador”, diversas organizaciones pro derechos del niño han convocado a una marcha este domingo en la capital.

La jornada familiar, denominada “Una infancia con derechos”, se realizará a partir de las 12 del día en Plaza Italia.

Silvana Tobar, fundadora de Marcha por Ellos, precisó que, a pesar de las penas vigentes por hechos de violencia contra niños y niñas, se continúa quebrantando los Derechos Humanos de los menores.

“Marcharemos en repudio a las leyes poco firmes que tenemos y castigos poco ejemplares contra los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes. Creemos que se debe cambiar este sistema de protección casi nulo con los menores, que lo pasan mal en sus casas o en centros del Sename, pues no tienen un sistema de protección como corresponde, falta mucho en este sentido, hay que declarar a los niños como sujetos de derecho y darles resguardo como ellos merecen”, afirmó.

Al respecto, la presidenta de la Fundación Infancia Chile, Nathalie Oyarce, agregó que la Justicia debe aplicar la pena máxima para el o los responsables de asesinatos donde los infantes sean los afectados.

Precisó que también se debe realizar una auditoría a los programas de Sename y los procesos que se hacen en Tribunales de Familia.

“Está mal desde los Tribunales de Familia hasta los más de 1.200 programas que hoy día prestan servicios al Sename, que son privados, que nadie los regula, y todos estos planes no tienen un análisis de costo beneficio, no hay auditoría de cuánto dinero se está entregando, y nosotros vemos que la plata se está perdiendo. Existen informes colmados de juicios de valor de estos programas privados, de estas duplas psicosociales, que cuando te pones a leer estos documentos te das cuenta que estas personas no deberían estar ahí prestando servicios al Estado”, subrayó.

Las representantes de las fundaciones pro infancia, exigen una plena representación jurídica para los niños y niñas, que hoy no existe. Una protección administrativa por Ley a todos los niños de Chile y que el Presidente Sebastián Piñera considere a las organizaciones ciudadanas en la denominada Mesa de la Infancia.