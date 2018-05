Zolezzi analiza acudir al TC por gratuidad en educación técnica

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, estudia acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que asegura la educación gratuita al 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Los avances del proyecto de ley que fueron presentados a la comisión del Senado por el ministro de Eduación, Gerardo Varela, dejaron entre ver que la iniciativa, no contempla a quienes estudien carreras técnicas en universidades. Lo anterior, despertó críticas de Yasna Provoste, presidenta de la instancia quien denunció este punto, que catalogó como una discriminación arbitraria.

Según informó radio Cooperativa, el rector de la Usach llamó a Varela a corregir el proyecto, por ello anunció que “el ministro tiene que hacer todo lo posible por corregir el proyecto original e incluir a los estudiantes de carreras técnicas de las universidades del Consejo de Rectores”.

“Es probable que se tenga que recurrir al Tribunal Constitucional, cosa que no me gusta, porque no me gusta la figura del TC, pero recurrir al TC simplemente por discriminación frente a igualdad de condiciones. Lo que se requeriría sería igualdad de derechos”, concluyó.

Cabe mencionar que Varela planteó a los senadores que el proyecto está abierto a sugerencias. Se espera que sea en ese contexto, donde pueda corregir, tanto este como otros puntos, que despierten las alarmas de la gratuidad en la educación.