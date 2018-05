Marea Humana, la crisis de los refugiados bajo la cámara de Ai Weiwei

“Llevo 60 días deambulando con mi hijo. Nadie nos ha mostrado el camino. Si tengo que solicitar asilo, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿Dónde voy a empezar mi vida nueva? No puedo vivir aquí. ¿Cuántos días más puedo vivir así?”.

La mujer está sentada de espaldas a la cámara. Habla con desgano, desconsolada. De pronto, interrumpe su testimonio: imposible continuar recordando. Sólo ella sabe cuánto esfuerzo ha implicado el dejar su país y el buscar un nuevo hogar.

En la imagen siguiente un grupo de refugiados se manifiesta de manera pacífica: “¡No nos envíen de regreso!”, se lee en una de las pancartas. En la muchedumbre hay niños, ancianos, mujeres. Por ningún lado hay ayuda humanitaria. Están solos y lo saben. Llevan días intentando cruzar la frontera rumbo a Alemania. Hay cansancio, desesperanza y las enfermedades se han asentado.

Luego, irrumpe la policía. Uno, dos, tres heridos. Para algunos la escena es repetida, pero no hay alternativa. El retorno no es una opción.

Estos son algunos de los casos registrados en el documental Marea Humana del artista chino Ai Weiwei, proyecto que podrá verse desde este jueves 3 de mayo en el cine Hoyts de La Reina.

El proyecto registra distintos testimonios de refugiados en 23 países del mundo.

“Llegué a esta película casi por accidente”, dijo Ai Weiwei a El Mundo. “Simplemente empecé a rodar y, poco a poco, a medida que me iba informando, cobré clara conciencia de la magnitud del problema”, añadió.

En este sentido, el artista sostuvo de manera tajante: “Vivimos en un mundo en el que todos tenemos consciencia de tener derecho a una vida libre, plena y satisfactoria. Pero eso no ocurre. Y si esto no se cumple, no queda más remedio que admitir que la democracia es una mentira”.

En el documental, el artista se incluye de manera activa. Así es posible ver cómo se inserta entre los refugiados, propiciándoles una cuota de esperanza. “Te respeto”, les dice, acompañándolos en la espera.

“Mi intención es dar un toque personal, diferente. Me repugnan los reportajes que realizan los periodistas americanos desde los campos de refugiados. Hablan como si fueran los dueños del mundo y se comportan como si los que salieran en sus noticiarios fueran seres distintos a ellos. Obviamente, eso es lo que he querido evitar”, comentó el artista a El Mundo.

Marea Humana, que ya fue presentado en la Mostra de Venecia, en el Festival de Telluride y en la pasada edición de la Seminci, donde fue galardonado con la Mención Especial del Jurado, llega a Chile como una antesala de lo que será la exposición Inoculación que el artista chino presentará en el centro cultural CorpArtes.

En esta muestra incluye 30 objetos entre videos, fotografías, instalaciones y esculturas realizadas por el artista. Podrá visitarse entre el 18 de mayo y el 9 de septiembre.

Ai Weiwei es uno de los artistas más reconocidos del último tiempo. A través de su trabajo no sólo ha sido crítico respecto de su país de origen, sino que también ha abordado temas relacionados con los derechos humanos. Marea Humana es su documental número trece.