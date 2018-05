Ministerio de Hacienda anuncia “Plan de Austeridad II”

Como “Plan de Austeridad II” catalogó el nuevo anuncio respecto de recorte fiscal el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Esta iniciativa, alcanza un total de mil 150 millones de dólares por año, lo que es una rebaja en el presupuesto del Gobierno central consolidado para 2018 en una cifra aproximada del orden de 1.150 millones, o entorno a los 4 mil 600 millones de dólares para el periodo 2018-2021. Esto representa, la medida anual, un 1,6% del presupuesto 2018 aprobado por el Congreso Nacional.

Según explicó Larraín, la austeridad se aplicará en forma pareja para todos los ministerios y servicios. Lo anterior, se plasmará en algunos programas fiscales específicos, incluyendo en particular, rebajas en conceptos de gastos de soporte, principalmente en bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros (computadores, automóviles, equipamiento de oficina, etc) y, en menor medida, programas mal evaluados.

La liberación de estos recursos permitirá mejorar nuestra posición fiscal y priorizar, la educación temprana, para los niños entre 2 y 4 años. También, ayudará a disminuir las listas de espera en salud y financiar en parte, el déficit operacional de los hospitales.