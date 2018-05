Caso Luchsinger-Mackay: Defensa de comuneros critica sentencia

Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó este sábado su veredicto final sobre el caso Luchsinger-Mackay, absolviendo a ocho comuneros de todos sus cargos y sentenciando a tres como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista.

Con esto, José Peralino Huinca, José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel, quienes fueron declarados culpables, arriesgan una condena de presidio perpetuo calificado.

Una de los ocho imputados absueltos fue la Machi Francisca Linconao, quien a la salida del tribunal dijo que los comuneros mapuche declarados culpables fueron sentenciados porque los latifundistas de la zona pagaron para que así fuera. Además, confirmó que próximamente demandará al Estado de Chile por daños y perjuicios.

La abogada defensora en el caso Luchsinger-Mackay, Manuela Royo, cuestionó el hecho de que algunos hayan sido absueltos y otros no, afirmando que el fallo está basado más en presiones políticas que en coherencia jurídica.

“La verdad es que es una situación bastante inexplicable, toda vez que la fuente probatoria es una, y lo cierto es que no puede ser que una declaración sea mitad verdad y mitad mentira, eso vulnera todos los preceptos de la lógica y no tiene ninguna coherencia jurídica. Por lo tanto, consideramos que si bien aún no conocemos la totalidad de la sentencia, lo cierto es que obedece más que nada a presiones políticas”.

También se mostró en desacuerdo con que se haya aplicado la Ley Antiterrorista contra los tres comuneros declarados culpables. La abogada argumentó que Chile ha sido condenado internacionalmente por la ejecución de dicha ley. “Esperamos que la Corte Suprema enmiende esta situación”, declaró a nuestro medio.

Por su parte, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, cuestionó el hecho de que el caso se calificara como terrorista, siendo que en el primer juicio no tuvo este agravante.

“Esta vez los jueces han tenido una opinión completamente distinta al primer juicio, que no se calificó de terrorismo, y siendo que no hay ningún elemento nuevo”.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional criticó el proceso judicial, indicó que “este juicio, está marcado por diversas denuncias de irregularidades, que demuestran la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”.

Así mismo, pidieron a las autoridades del país “desistir inmediatamente de criminalizar al pueblo mapuche y sus líderes a través de la Ley Antiterrorista”.

Por las redes sociales, el Presidente Sebastián Piñera solidarizó con la familia Luchsinger-Mackay. Indicó que la justicia dio un valioso paso contra la impunidad.

Similar opinión expresó el ministro del interior, Andrés Chadwick, quien dijo sentirse emocionado por la sentencia.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, declaró este domingo en Canal 13 que evalúa positivamente el resultado del juicio, aunque lamentó que ocho de los once acusados hayan sido absueltos.

El venidero 11 de junio se efectuará la audiencia de comunicación del fallo, diez días después, la defensa de los condenados podrá pedir la nulidad de la decisión.