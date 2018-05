Carmen Andrade: “Los protocolos contra el acoso sexual son insuficientes”

Durante las últimas semanas, distintas universidades del país han sido tomadas por organizaciones cuyos reclamos están orientados a poner fin a los abusos contra las mujeres.

En este contexto, Carmen Andrade, directora de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, analizó en conversación con Radioanálisis el conflicto que hoy enfrentan entidades como la Casa de Bello, la Universidad Austral (UACh), la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Metropolitana.

Para la socióloga, estas tomas no son algo que sorprenda. “Seguramente vamos a tener muchas situaciones parecidas”, indicó la experta. Además, afirmó que las instituciones académicas, producto de su orgánica, tienen distintos problemas a la hora de investigar denuncias de acoso sexual.

“Nosotros no podemos pensar que un protocolo contra el acoso sexual va a resolver el problema. El protocolo actúa una vez que el hecho ya se produjo. Es para denunciar, investigar y sancionar. Son insuficientes. Entonces, creo que mucho más importante que el protocolo es que implementemos plenamente la política. Por ejemplo, que todas las facultades se comprometan a poner en sus currículos la formación, tanto para los académicos como para los alumnos y alumnas en temas de género, violencia y DDHH”, comentó.

A su vez, la socióloga señaló que en términos legales, los sumarios administrativos que se aplican para investigar este tipo de denuncias, no son adecuados. “Los sumarios se hicieron para otro tipo de situaciones, es decir, para cuando hay una falta administrativa”, dijo.

“Por ende, el sumario no considera la existencia de una víctima. Entonces, la víctima no tiene los derechos que tiene el inculpado. Ella no puede recusar al fiscal, no puede conocer el contenido del sumario, no puede apelar a la pena. Entonces, ella queda absolutamente afuera. Por otra parte, el acoso sexual está tipificado y sancionado en las relaciones laborales, pero las relaciones entre profesores y alumnos no es de tipo laboral. Por lo tanto, en ese plano nos quedamos en una suerte de vacío, porque no está tipificado el acoso sexual”.

Al respecto, Carmen Andrade indicó que es el Gobierno el que debe hacerse cargo de este tipo de situaciones a través de una reforma integral. “Si sale otra ley que modifique los sumarios no vamos a solucionar el problema, pero vamos a dar un paso importante, porque vamos a tener más herramientas”, concluyó.