Dupla de clavados espera conseguir el Oro en los Sudamericanos

La exitosa dupla de Clavados se alista para participar en su primera competencia internacional, el Grand Prix de la especialidad a disputarse en Canadá, evento se desarrollará entre el 8 y el 13 de mayo, en el marco de la preparación para los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

La delegación chilena la comanda el entrenador Marco Balbontin y la integran los clavadistas Diego Carquín, Donato Neglia y Alibet Noguera, parte el 7 mayo rumbo a Calgary.

Los seleccionados nacionales comenzaron sus entrenamientos a comienzo de año, Diego Carquín comenta que “estamos entrenando desde enero a la fecha, en doble jornada. Ha sido una pre temporada bien fuerte, ciento por ciento enfocados en la preparación para Cochabamba”.

La dupla de Donato Neglia y Diego Carquín está mentalizada en destacar en los Juegos Suramericanos, por lo que el Grand Prix de Calgary, – fecha del circuito mundial – les beneficiará como preparación para Cochabamba. Además, el evento internacional otorga puntaje para el ranking mundial. Carquín explica que “pensando en el primer mega evento, los juegos de Cochabamba, Canadá va a ser una buena preparación, vamos a llegar en la mejor forma a los juegos”.

En cuanto a la participación en el evento de Calgary, Carquin señala que “hemos participado varias veces, conocemos a lo que vamos a Calgary, son etapas del circuito mundial, suma puntos para el ranking mundial pero, nosotros nos estamos enfocando cien por ciento en los ODESUR. Tengo una gran ansiedad de volver al nivel de alta competencia”.

Sin embargo, para el estudiante de kinesiología esta etapa no ha sido nada fácil: “tomé cinco ramos, igual un poco pesado por los entrenamientos, en doble jornada todos los días. La Universidad (Santo Tomás) se ha porta súper bien, no he tenido inconveniente con los horarios y la asistencia”, reseña el nadador.

Pero el clavadista nacional pretende mejorar el color de la medalla: “con Donato vamos por la medalla de oro, en Medellín 2010 estuvimos en el podio (presea de plata). Uno siempre quiere ganar, el objetivo es llegar a lo más alto. Vamos en el sincronizado 3 metros, esperamos una medalla de todas maneras”, garantiza Carquín.