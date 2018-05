Investigadores abren archivo de Marta Carrasco, la ilustradora de Papelucho

Hace un par de años, los investigadores María José Guellar, Isabel Molina y Claudio Aguilera comenzaron a estudiar la obra de la ilustradora nacional Marta Carrasco Bertrand (1939-2007). Sin embargo, en el trayecto, se toparon con un vacío importante de información.

“Ella tenía una presencia muy importante en la ilustración de los ’70 y ’80, pero buscando antecedentes, nos dimos cuenta de que no había mucho y que su obra estaba dispersa en las distintas editoriales donde colaboró”, comenta Isabel Molina.

No obstante, los investigadores lograron tomar contacto con la familia de la dibujante. Ahí vino la mayor sorpresa: el descubrimiento de una bodega con más de cinco mil documentos de la autora que creó las imágenes que hoy conocemos de personajes como Papelucho y Tata Colores, entre otros.

“Los documentos no estaban organizados. Pero había una variedad de materiales: bocetos, maquetas de libros. Ella dibujaba todo el tiempo. Además, exploraba mucho las posibilidades del libro. Por ejemplo, en las materialidades. Hacía libros que tenían páginas recortadas, jugaba con las formas y con los temas”, dice Isabel Molina.

Una vez catalogado el material, el equipo de investigadores decidió dar otro paso: presentar una exposición para dar cuenta de la obra de la ilustradora.

Esta muestra, denominada Marta Carrasco: el arte de ilustrar, recorre, a través de 50 piezas, los años de trabajo de la artista.

“Marta Carrasco solo en una ocasión participó en una exposición en Lo Barnechea, entonces su obra no se había mostrado nunca. Por lo tanto, en esta ocasión, quisimos mostrar la mayor diversidad posible de esta autora que trabajó tanto la acuarela como el óleo”, sostiene, por su parte, María José Guellar.

Las sorpresas del archivo

Durante el estudio del archivo, los investigadores lograron dar con una característica particular de la obra de Carrasco. Y es que según señala María José Guellar, la artista se dedicó a retratar una “infancia real”.

“En el fondo, en sus dibujos, uno ve la dimensión real del niño o niña que a veces se ríe y lo pasa mal. Entonces, ella observaba el mundo infantil con un nivel de respeto con el que uno podría sentirse identificado. Es decir, ella daba cuenta de cómo los niños se desenvolvían en su día a día, en su mundo emocional, interno”, añade.

Sin embargo, durante el estudio de los documentos, los investigadores constataron que la infancia no era el único ámbito que despertaba el interés de la ilustradora. Según explica María José Guellar, en el archivo lograron identificar una serie de piezas ligadas a “lo femenino”: “Encontramos unos dibujos de unas mujeres desnudas que irrumpen en una escena de una familia muy formal y tradicional. En estos trabajos como que Marta Carrasco aborda un universo erótico. No sabemos por qué no publicó esta serie, quizás no tuvo la posibilidad”, señala.

La autora

Marta Carrasco comenzó su carrera en los años 60. Entonces, colaboró con las revistas Eva y Mampato, y la editorial Quimantú. Luego, tomó contacto con la escritora Marcela Paz, lo que la llevó a ilustrar Papelucho, Perico trepa por Chile y Los pecosos. También estudió en la Escuela de Bellas Artes.

Durante su trayectoria también fue titiritera. Incluso, realizó programas de televisión, entre ellos, Tata Colores.

También escribió los libros El club de los diferentes, La otra orilla y Érase una vez un espacio.

Fue pareja del pintor Adolfo Couve.

Coordenadas exposición

Marta Carrasco: el arte de ilustrar podrá visitarse hasta el 27 de mayo, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 19:00 horas en el Centro Cultural Las Condes (Apoquindo #6570). La entrada es gratuita.