ONG Derechos Digitales presenta ¿Quién defiende tus datos?

Este martes, la ONG Derechos Digitales presentó la segunda versión de ¿Quién defiende tus datos?, informe anual que evalúa a las compañías proveedoras de internet en Chile, respecto a los modos en que protegen la privacidad de sus clientes.

Según el estudio, Claro y WOM son las empresas que más hacen a favor de la reserva, mientras que Entel y GTD Manquehue son los distribuidores peor evaluados. Estas compañías no mostraron ningún interés por mejorar su estándar de protección a la intimidad de sus usuarios, ya que también fueron mal ponderadas durante 2017.

El documento indica que los ítems que menos avance mostraron, son los relacionados con la notificación a los usuarios cuando sus datos son requeridos por una autoridad, y su defensa ante los Tribunales de Justicia.

Pablo Viollier, analista de la ONG Derechos Digitales, detalló que Claro y Wom manifiestan exigir una orden judicial tanto para la intercepción de las comunicaciones, como para la entrega de metadatos comunicacionales. Esto -precisó- adquiere relevancia ante iniciativas como el polémico “Decreto Espía” impulsado por el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y que buscaba implantar la recolección masiva de datos en Chile, iniciativa que finalmente fue rechaza por Contraloría en 2017.

“Tanto en el Decreto Espía como en la Operación Huracán, se generó una polémica pública respecto de cuáles son las condiciones y bajo qué hipótesis la autoridad puede acceder a las comunicaciones privadas de los ciudadanos. El informe también busca que las empresas transparenten bajo qué condiciones entregan información a la autoridad, y al mismo tiempo también califica de forma positiva a las compañías que ante requerimientos que no cumplen con estos requisitos, objeten las solicitudes ante Tribunales, defendiendo a los usuarios”, afirmó.

El informe también dedica un ítem de análisis de la actual legislación sobre datos personales y protección a la privacidad.

En este sentido, el integrante de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, precisó que la normativa chilena es insuficiente. Por lo que aseveró, se está a la espera del avance de las modificaciones al reglamento que actualmente se encuentran discutiendo en el Senado.

“La legislación sobre protección de datos personales es muy baja, no obliga a transparentar las estadísticas de interceptación, no obliga a proteger a los usuarios, y justamente la idea de hacer esta medición es que sirva como una guía para aquellos que tienen una propensión a la protección de su privacidad, elegir a una proveedora de telecomunicaciones no solo en base a la calidad del servicio o precio, sino que también a que empresa protege mejor sus datos, eso es el objetivo del informe”, argumentó.

Viollier agregó que los ítems que más progreso vieron son el perfeccionamiento de los términos y condiciones de privacidad, y la transparencia en la entrega de estadísticas sobre solicitudes de interceptación y entrega de metadatos a la policía.

La protección de los antecedentes personales se ha convertido en una preocupación cada vez más importante para los usuarios de internet, por lo que el manejo que hacen las empresas de esta información se vuelve relevante en su valoración como marca.

Este informe es una iniciativa realizada por Derechos Digitales con el apoyo de la Electronic Frontier Foundation (EFF), y es parte de una serie de estudios similares realizados en América Latina y España, basados en “Who Has Your Back?”, un reporte anual publicado por EFF en Estados Unidos, cuya metodología se ha adaptado a la realidad chilena en términos jurídicos y de mercado.