Actualización del TLC con Canadá es aprobada sin estudios previos

La jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, por 121 votos a favor, la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá, lo que según organizaciones sociales, hipoteca la posibilidad de nacionalizar la minería, tomando en cuenta que este país norteamericano cuenta con el 67 por ciento de las inversiones mineras en Chile.

Con esto, la modificación del TLC pasa a segundo trámite constitucional del Senado, con un texto que asegura que los resultados del intercambio comercial entre ambas naciones ha sido “exitoso”.

“En el primer semestre de 2017, el intercambio comercial con Canadá ascendió a US$ 1.129 millones, lo que representó un incremento de 32% comparado con igual período del año 2016”, se lee en el documento.

La iniciativa contó con tres abstenciones y solo siete votos en contra, todos provenientes del Frente Amplio: Tomás Hirsch, Florcita Alarcón, Gabriel Boric, Diego Ibañez, Pamela Jiles, Gonzalo Winter y Gael Yeomans.

Fue la diputada Gael Yeomans quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, manifestó su malestar por la falta de compromiso que tienen los parlamentarios con los recursos naturales del país.

“Es lamentable porque en realidad no hay una medición de las consecuencias que tiene en el ámbito de nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Yo creo necesario comenzar a tematizar esto en el Congreso, porque hasta ahora no ha sido parte de ninguna de las discusiones ni debates, por lo tanto, me parece que aprobar la actualización de este TLC por el Congreso viene a reafirmar el hecho de que no hay una intención de discutir la soberanía que tiene Chile sobre sus bienes naturales”.

La parlamentaria de Izquierda Libertaria dijo sentirse preocupada por la falta de visión en cuanto a un proyecto país, pues para “nuestro desarrollo y crecimiento económico” es importante discutir estas materias.

También criticó la falta de información que hay respecto de la actualización del tratado, ya que afirmó que los legisladores solo tuvieron acceso a un informe redactado por la Comisión de Relaciones Exteriores, donde las modificaciones al tratado comercial se aprobaron por unanimidad.

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y miembro de la organización Chile Mejor sin TLC, Lucio Cuenca, lamentó la abultada votación en favor del TLC con Canadá, sobre todo porque blindará a las empresas de ese país en desmedro del Estado de Chile.

“Lo preocupante es que esta modificación incorpora nuevas temáticas que protegen mucho más a las inversiones canadienses en Chile. Acá se estaban votando dos complementos del TLC, uno en relación al TLC y otro en relación a las inversiones, y en ambos casos aparecen temáticas nuevas que transfieren mayores derechos desde nuestro país hacia los intereses de las empresas canadienses”.

Cuenca dijo que uno de los puntos más lamentables de estas modificaciones al tratado es el que tiene que ver con las indemnizaciones que pudieran provocar las expropiaciones futuras, pues serían cifras incalculables tomando en cuenta los 20 mil millones de dólares de inversión de Canadá en Chile.

En un comunicado de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, expresan que con la aprobación de las modificaciones se entregarán más derechos a las empresas mineras canadienses, “lo cual significa hipotecar la posibilidad de nacionalizar la minería. Además, este acuerdo contiene un artículo de expropiación e indemnización, que dificultaría las iniciativas para recuperar los minerales de nuestro territorio”.

El TLC entre Chile y Canadá cumplió 20 años de vigencia en 2017, y ha generado una acumulación de stock que pasó de US$4.730 millones en 1997 a US$19.146 millones en 2016.