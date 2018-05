Familiares de Detenidos Desaparecidos hablan por sucesos en Colonia Dignidad

Luego que se confirmara el hallazgo en Colonia Dignidad del sitio donde fueron quemados y hechos desaparecer familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y ex Presos Políticos, organizaciones que reúnen a familiares y víctimas emitieron un comunicado refiriéndose a la situación.

En primera instancia, declaran que como familiares han debido organizar y costear un encuentro regional para obtener información de primera fuente acerca de los trabajos realizados hace algunos meses al interior de la Colonia Dignidad. Fue en ese contexto en el que se invitó al antropólogo Iván Cáceres, visita autorizada por el juez Mario Carroza, para que detallara lo que se ha hecho hasta ahora.

Junto con lo anterior, denunciaron que no fueron recibidos por la ex subsecretaria Lorena Fríes, ni por ningún otro funcionario en su representación, para informar lo que sucedía. Lo anterior, se replica con las actuales autoridades. Pese a que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, fue invitada a este encuentro, se excusó de asistir no enviando a nadie en su representación.

En el escrito, las familias valoraron el trabajo realizado por el tribunal que encabeza el ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, y el equipo científico que trabaja para determinar el destino final de nuestros amados detenidos desaparecidos. Las palabras de agradecimiento se extendieron a ex colonos alemanes quienes han aportado información útil.

Además de ello, los familiares emplazaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para que demuestre la vocación democrática y apego al Estado de Derecho además, como titular del Ministerio de Justicia, cartera de la cual depende el presupuesto de la Subsecretaría de DDHH y del Programa de DDHH, disponga lo antes posible, los recursos para financiar la búsqueda de las fosas restantes y realizar las pericias científicas de los restos que han sido recolectados por los arqueólogos.