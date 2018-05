Machi Francisca Linconao recibe apoyo de parlamentarios de oposición

Este miércoles, la machi Francisca Linconao llegó hasta Valparaíso para reunirse con parlamentarios de oposición, quienes le brindaron su apoyo e, incluso, sostuvieron pancartas en las que se podía leer una consigna que reafirmó la inocencia de la autoridad mapuche.

De manera posterior, y al lado de la diputada mapuche Emilia Nuyado, la machi conversó con los medios y relató cuáles son las distintas razones por las que demandará al Estado luego de ser absuelta del caso Luchsinger-Mackay. En concreto, hizo referencia a la primera vez que la detuvieron en 2013.

“Me despojaron mi vestimenta, me sacaron mi paño, mis trenzas del pelo, la ropa y todo. Después me llevaron al consultorio y la prensa iba a la siga de mí. Me sacaron, me enfocaron, me sacaron la foto que llegó a nivel internacional, como si fuera un delincuente”, expresó”, señaló.

A renglón seguido, la machi Francisca Linconao relató lo que ocurrió a fines de marzo de 2016, momento en que la fue a buscar la Policía de Investigaciones durante la mañana.

“Ahí nos sacaron a nosotros y nos hicieron una fila. Había varia gente que yo no conocía. A José Tralcal lo había tenido de paciente anteriormente. A José Peralino de chico lo conocí, pero nunca tuve contacto con él, tenía más contacto con Alejandro, su hermano”, dijo.

La visita de la machi se produce el mismo día en que se anunció que tanto ella como Héctor Llaitul fueron invitados a la comisión investigadora de la Operación Huracán, que sesionará el próximo lunes 14 de mayo.