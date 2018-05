Con masiva concurrencia se desarrolla jornada de elección de Rector

Después de doce años, este 10 de mayo las votaciones para elegir a la máxima autoridad de nuestro plantel volvieron a realizarse en la Casa Central, y la alta asistencia de los académicos y académicas para ejercer su derecho a voto ha sido constante desde primera hora de la mañana. Los candidatos a liderar la Casa de Bello, Ennio Vivaldi y Patricio Aceituno, sufragaron cerca de las 10:00 horas y se espera la llegada de votantes hasta el cierre de las urnas, fijado a las 16:00 horas.

A las 8:00 de esta mañana en el Salón Domeyko de Casa Central se constituyeron las 18 mesas que durante todo el día, hasta las 16:00 hrs., recibirán los votos de los 3.600 académicos y académicas de nuestro plantel, quienes decidirán el nombre del futuro rector de la Universidad de Chile para el período 2018-2022.

Con una alta concurrencia de votantes se ha desarrollado este acto republicano, que enfrenta a los candidatos, Ennio Vivaldi, actual rector de nuestro plantel y Profesor Titular de la Facultad de Medicina, y Patricio Aceituno, decano y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matémáticas.

Pasadas las 10 de la mañana el decano Aceituno acudió a emitir su voto.”He visto que hay una buena participación, un ambiente grato, no hay tensiones. Me he saludado con el candidato Vivaldi como colegas, está todo dentro de los causes normales de una institución que usa una forma como esta para decidir el destino de sus autoridades. Creo que estamos viviendo una jornada que es un orgullo para esta Universidad”, expresó el decano Aceituno tras emitir su sufragio.

Unos minutos después llegó a ejercer su derecho a voto el Rector Vivaldi. “Estamos muy contentos con la convocatoria, la gente está viniendo a votar masivamente. Yo creo que se entiende que esta es una votación muy importante para la Universidad, y estamos muy optimistas. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la comunidad reafirme y diga que se compromete y es parte de un proyecto que tuvo resultados inesperados y extraordinarios en estos últimos cuatro años”, dijo Vivaldi.

Tras la votación, ambos candidatos se saludaron en el Salón Domeyko, al tiempo en que los votantes continuaron llegando participar de la jornada electoral, que mantendrá las mesas funcionando oficialmente hasta las 16:00 hrs., pero que esperarán a que el último académico presente en el lugar emita su voto para concluir su labor.