Copesa finiquitará a trabajadores de revista Paula y Qué pasa

Este jueves se conoció la medida del grupo Copesa -que reúne diversos medios, entre ellos La Tercera y La Hora– sobre el futuro de la revista Paula y Qué Pasa.

Según informo The Clinic, Qué Pasa continuará con la marca solo de manera online, siendo el equipo de prensa de La Tercera, quien asuma las labores de quienes fueron finiquitados.

Por su parte, en el caso de revista Paula y, según constató nuestro medio, este viernes también serán finiquitados todos los trabajadores del medio. Además, revista Mujer, que figura como suplemento de La Tercera, cambiará su nombre a Paula para conservar así la marca.

La medida habría sido tomada por Andrés Benitez y Carolina Schmidt, quienes desde hace un año se encuentran en el consorcio de la familia Saieh.

En su cuenta en Twitter, el Sindicato 3 de Copesa repudió la situación:

Estoy desolada, acabo de enterarme lo de la Paula. Lo temía. Ese espíritu libre no resiste la conservadora atmósfera de La Tercera en momento como éste, cuando la mujeres se vuelven a levantar. Me duele mucho y también me da rabia ver como el poder machista le pone el pié encima

— delia vergara (@deliaconectada) 10 de mayo de 2018