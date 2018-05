Juventud perdida

Señor Director:

La semana pasada me encontraba buscando entre mi biblioteca, libros de sabiduría. En esa búsqueda, me encontré con un pequeño texto que decía: “La juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros”.

El lector podrá pensar que es un texto escrito en la edad posmoderna, pero no es así. Su autor es Sócrates, y lo escribió hace unos dos mil quinientos años atrás. Es una lástima que las palabras de éste texto, reflejen una influencia moral y falta de educación paupérrima en los jóvenes de aquella época. La misma que nos encontramos al observar el comportamiento de la juventud en pleno siglo XXI. Y planteo educación, no en el concepto moderno de adquirir conocimientos de memoria para luego ser evaluados por eso, sino, en el sentido clásico del concepto; la enseñanza del hogar.

¿Qué pasa con el ser humano que no evoluciona en su esfera moral y ética? ¿Faltarán líderes congruentes los cuales admirar, el excesivo ocio, falta de racionalidad o espiritualidad?, ¿O es sólo naturaleza humana?

Es duro pensar que la juventud no ha cambiado nada desde los días de Sócrates. Me atrevo a pensar que llevamos más de dos mil años, iguales de atascados.