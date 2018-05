Tiro con Arco chileno se prepara en Guatemala para cita en Cochabamba

Liderados por Ricardo Soto, el equipo nacional de Tiro con Arco se encuentra en Guatemala disputando un torneo válido para el ranking mundial, la última gran preparación antes de disputar los Juegos Suramericanos.

“Vengo llegando de la Copa del Mundo de Shanghái. Me fue súper bien, subí mi ranking mundial un puesto, soy número 14 del mundo”. “Estuvo muy fuerte la competencia, el número 1° del mundo fue el que me eliminó. La ronda clasificatoria no la tiré muy bien porque llegamos el día anterior, estábamos con todo el jet lag, el cansancio pero supimos remontar, salimos adelante y nos fue excelente” sostiene Ricardo Soto, quien en Cochabamba disputará sus primeros Juegos ODESUR.

Y los buenos resultados llegaron el primer día para la delegación, ya que en la primera jornada de competencia la dupla compuesta por Andrés Aguilar y Javiera Andrades se quedaron con la medalla de oro en la modalidad Dupla Mixta Arco Recurvo, superando en el podio a Argentina y los locales de Guatemala.

Además, este campeonato sirve como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en donde nuestro país buscará anotarse con algún representante.