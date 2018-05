Políticas deportivas

Señor Director:

¿Por qué no hay incremento de profesionales en el área deportiva de nuestro territorio chileno? ¿Desde cuándo el dinero es más importante que la pasión? ¿Por qué ahora que la selección femenina de futbol va al mundial nos hacemos presentes como la “hinchada” que las apoya?

Somos un país que no tiene interés en procurar la fomentación de deportes distintos del futbol, primordialmente masculino, tales como natación, gimnasia, hockey, atletismo, entre otros. Esto no es debido a la falta de personas interesadas o con talento, si no que, a la carencia de compromiso y sustentación por parte de nuestra patria.

En el año 2006 “las marcianitas”, nuestra selección femenina de hockey patín, celebraron la victoria de ser campeonas mundiales, luego del “gol de oro” contra España. El club social y deportivo “Colo-Colo femenino” festejaron su duodécimo titulo, sin contar el triunfo de la “Copa Libertadores femenina” obtenida el año 2012. “La Roja” femenina orgullosamente logró clasificar para el mundial de Francia 2019, pero todo el éxito conseguido fue mérito de ellas, ya que lamentablemente, nuestro estado no proporcionó recursos económicos ni equipamientos.

Chile debería dejar de movilizarse por el dinero más que por el orgullo personal y nacional. La pasión debe ser más fuerte que todas las proyecciones y “pitutos” implementados en las distintas disciplinas, ya que después de todo, ésta es la que otorga esperanza y perseverancia para perseguir nuestros sueños.