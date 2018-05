Deportes Linares: La protesta ciudadana llevada a la cancha

Los equipos de fútbol, especialmente de regiones, son parte de la identidad de una zona geográfica y por ello se convierten en vitrina para mostrar demandas de la ciudad que representan.

Un ejemplo de esto fue lo realizado por Deportes Linares. En 2016, comenzó su camino deportivo en tercera división marcado por su rol social, lo que en 2017 se reflejó en su camiseta. Además de lucir sus características líneas blanco con rojo, el “Depo” estampó en su pecho el logo en defensa del río Achibueno, esto a raíz del proyecto que pretendía la instalación de centrales en el único caudal que no ha sido intervenido en la región del Maule.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del equipo maulino, Marcos Álvarez, expresó que “el club Deportes Linares, desde sus inicios, ha estado ligado a la ciudad como ente representativo. Por esto quisimos adherirnos a este movimiento que comenzó en 2008 y que finalizó esta seman,a cuando se conoció que no se iban a construir las centrales”.

La idea de realizar este tipo de protesta nació de todos los sectores que conforman el club, que hoy cuenta con 600 socios. “Como institución quisimos adherirnos porque sentimos y creemos que es un club que representa a la ciudad de Linares. A través de todo Chile llevamos el mensaje y colores de la ciudad, por eso quisimos sumarnos con un granito de arena para poder llevar el logo del movimiento de defensa del río Achibueno en nuestra camiseta”, agregó Álvarez.

“La mayoría de nuestros socios también participan del movimiento, de hecho la barra “Lujuria albiroja” en su mayoría son parte del movimiento de defensa del río Achibueno”, explicó el presidente del club, siendo la indumentaria del equipo el reflejo de su pensamiento, a lo que se sumaron lienzos y diversos tipos de manifestación en la cancha y gradería.

Pero la protesta para proteger el río Achibueno solo responde a una de las causas del club. Los habitantes de la comuna maulina denuncian que, una de las demandas más urgentes es la construcción de un hospital para la comuna, a ello se sumarían diversas instancias como la petición de reconstruir el estadio municipal que data de 1939.

La labor social del club se reflejaría también en que la directiva linarense se adjudicó un fondo Injuv para desarrollar talleres de fútbol para extranjeros, “vamos a hacer un taller para migrantes que están en la ciudad y que cumplan ciertas características, siempre estamos ligados a la temática social porque somos un club social”, afirmó Álvarez.

Respecto de las intervenciones, Marcos Álvarez, explicó que “la ANFA ha aceptado nuestras demandas y lo único que se pide en el reglamento, es no tener demandas religiosas ni políticas, esto se entiende que no es ni una ni otra. Aún así, a la ANFP solicitamos el permiso para poder manifestar y tener un lienzo del río Achibueno cuando jugamos la copa Chile con Valdivia, no nos autorizaron porque tiene otras reglas, pero de todas formas, se hicieron los esfuerzos para manifestarse a nivel nacional”.

Pese a las restricciones que se podrían dar por reglamento, el “Depo” no desistirá de ser el portavoz de las causas de Linares ni de sus cerca de 58 mil habitantes, aprovechando así la vitrina del fútbol para poner en la mesa las demandas de una ciudad.