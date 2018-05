Ex canciller anuncia candidatura a la presidencia nacional del PPD

El ex Canciller Heraldo Muñoz presentó este lunes su candidatura a presidente nacional a la elecciones internas del Partido Por la Democracia (PPD), que se efectuarán el próximo 10 de junio, sufragio que renovará la mesa directiva nacional, regionales, provinciales y comunales a lo largo del país.

Bajo el lema “Mejor Futuro. Renovemos el PPD”, Muñoz acudió acompañado del candidato a secretario general, Sebastián Vergara, y de la candidata a tesorera, Andrea Muñoz, oportunidad en que el ex ministro afirmó que “Voy a competir lealmente, con ideas, con propuestas de futuro; no con afanes de grupos o tendencias. Afortunadamente –o lamentablemente- no estamos en el Gobierno y no habrán afanes de cargos. Tenemos el desafío de reconstruir el partido progresista, el partido de todos y todas”.

Del mismo modo, el ex canciller dijo sentirse muy cercano a los alcaldes, a los concejales y consejeros regionales. “Tenemos que prepararnos para que este partido detenga su declinación y se recupere para las elecciones municipales de aquí a dos años”.