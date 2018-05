Girardi y Castro denuncian lobby para beneficiar medicamentos de alto valor

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y autor de la Ley de Fármacos II, junto al diputado Juan Luis Castro, presidente de la misa sección en la Cámara de Diputados, denunciaron este lunes que las empresas farmacéuticas están realizando un fuerte lobby para impedir que se apruebe esta iniciativa “que promueve los medicamentos genéricos y obliga a los laboratorios a registrarlos, a los médicos a recetarlos y a las farmacias a tenerlos a disposición del público”, señaló Girardi.

El parlamentario explicó que “las cadenas siguen negando los remedios genéricos y dicen que no los trabajan o están descontinuados. Tenemos muchas denuncias de pacientes que van a Salcobrand y se los han negado. Estas farmacias tienen integración con laboratorios o laboratorios propios donde cambian de envase al genérico y lo venden hasta un mil por ciento más caro”.

Por ello, el representante PPD emplazó al Gobierno,

Girardi llamó al Gobierno a respaldar esta ley. “El Presidente Piñera fue muy claro al decir que había que fortalecer la política de genéricos, pero nos pareció muy extraño que una de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo reincorporar que el médico pueda recetar medicamentos de marca. Y con eso deja en manos del dependiente la elección del medicamento”.

El senador afirmó que “se lo plantee personalmente al Presidente Piñera y el reiteró que hay que recetar el genérico y no el de marca. Pero nos parece sospechoso y por eso estamos alertando que existe un lobby generalizado de las grandes farmacias y de los laboratorios para impedir que se privilegie la política de genéricos”.

El diputado Juan Luis Castro, por su parte, señaló “Se está iniciando la discusión en la Cámara de Diputados y este es un proyecto que lleva mucho tiempo, no queremos que se dilate, pero queremos pedirle al gobierno total claridad en que los médicos estemos obligados a recetar el producto genérico y no las 10 denominaciones de marca, para que sea el usuario el que decida y no el vendedor de la farmacia”.

Castro agregó que “Le pedimos al gobierno a que rectifique esta enmienda que no corresponde al debate democrático que se ha hecho hasta ahora y a menos a lo que han planteado de querer bajar los precios”.

El diputado rechazó de manera enfática “que le digan a las personas que los genéricos están discontinuados o que no tienen bioequivalencia. Eso es falso y falta fiscalización y mano dura para castigar los abusos de las cadenas. Las farmacias independientes deben repotenciarse y tener un rol más fuerte para junto con las farmacias populares o comunales traer a Chile remedios a precios más baratos”.