La campaña para que Argentina no juegue ante Israel en Tel Aviv

Organizaciones de Derechos Humanos trasandinas se han opuesto a la realización del partido amistoso entre la selección que dirige Jorge Sampaoli e Israel. "No es válido sostener que los seleccionados deportivos no representan a las naciones o estados", sostienen.

El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina y las distintas selecciones clasificadas intensifican su preparación pensando en el campeonato que se desarrollará en Rusia.

Una de ellas es la selección Argentina la cual ha hecho polémica debido a la realización de un partido amistoso ante Israel, en la ciudad de Tel Aviv el próximo mes de junio.

El encuentro ha sido visto como una señal hacia Israel debido a que permitirá que ese país observe en vivo y en directo a uno de los mejores jugadores de fútbol en la historia, Lionel Messi, siendo que el equipo israelí, no es un rival muy exigente como para considerarlo un aporte dentro de la preparación. Recordemos que Argentina posee una de las colonias israelíes más populosas del planeta

Por lo mismo, la organización BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) junto a agrupaciones defensoras de los DD.HH. iniciaron una campaña para que la selección argentina no juegue contra Israel en Tel Aviv el próximo 9 de junio, esto debido a las muertes de palestinos que se han registrado en los últimos meses a causa de enfrentamientos con soldados israelíes.

A través de una carta enviada al Secretario de Deportes de Argentina, Carlos McAllister, con copia a la Asociación Nacional de Fútbol Argentino y a los futbolistas argentinos agremiados, señalan que “queremos hacer llegar nuestro rechazo y desacuerdo con que nuestros jugadores y seleccionado de fútbol, que representa a la Argentina, sean utilizados políticamente para fortalecer lazos con un estado que lleva 70 años violando de manera sistemática los derechos humanos”.

En la misiva las organizaciones agregan que “debido a los bombardeos indiscriminados sobre la población civil de Gaza en 2008/09 y 2014 han llevado a la muerte no solo a niños, mujeres y ancianos inocentes, sino también a FUTBOLISTAS PALESTINOS”.

En ese sentido se refieren los tres futbolistas palestinos muertos: Ayman Alkurd, Wajeh Moshtahe y Shadi Sbakhe, quienes fueron ultimados por soldados israelíes.

A este hecho agregan lo ocurrido el 31 de Enero de 2014, cuando soldados israelíes dispararon indiscriminadamente y sin aviso a las piernas de los futbolistas Jawhar Nasser Jawhar de19 años y Adam Abd al-Raouf Halabiya de 17 quienes volvían de un entrenamiento en el estadio Faisal al-Husseini. También fueron atacados por perros policías antes de que los arrastraran y los golpearan en el piso.

A juicio de los firmantes “es contradictorio con los nobles ideales en contra del racismo expresados por la FIFA, y se jueguen partidos con un representativos de un estado que aplica el apartheid, el racismo y toda clase de humillaciones y torturas al pueblo palestino bajo una ocupación ilegal de su territorio”.

Asimismo señalan que “no es válido sostener que los seleccionados deportivos no representan a las naciones o estados si no a las asociaciones deportivas. Todos sabemos que en los hechos y especialmente en el fútbol, esto no es así. Y aunque así fuera, existe en la actualidad y a pedido del pueblo palestino, un movimiento internacional de boicot contra el estado de Israel, similar al que se aplicara en su tiempo contra Sudáfrica”.

La carta finaliza sosteniendo que “como argentinos que sabemos muy bien lo que es una dictadura, sostenemos que no debemos tener relaciones de ningún tipo con un estado que pretende mostrarse como ‘normal’ o ‘democrático’ y es en los hechos un estado anormal e impune”.

Este partido sería el último que dispute la escuadra de Jorge Sampaoli previo a su debut en Rusia 2018.