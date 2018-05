Beausejour: sangre, tierra y fuego: La faceta deportiva y social del jugador

Este martes, Ediciones Radio Universidad de Chile lanzó el libro Beausejour: sangre, tierra y fuego, del periodista Ignacio Briso Ortega. El texto fue presentado por el docente y director de nuestra emisora, Juan Pablo Cárdenas, la productora y periodista del programa La Magia Azul, Patricia Aguilar y el profesor de Universidad de Chile, Victor Herrero.

La obra da cuenta de una investigación periodística que relata, a través de seis extensos capítulos, la vida del jugador. En la visión de quienes presentaron este libro, la figura del futbolista es la de alguien que no está consciente que puede ser un líder de opinión desde la vitrina en la que se encuentra.

En la presentación, el autor explicó que pese a ser un texto centrado en un jugador de futbol, puede ser leído porque recorre diversas facetas. “No solamente cuento historias de fútbol, quizás a quien lo lea no le guste mucho Beausejour pero sí le gusta el fútbol. De todos modos, uno recuerda algunos partidos o campeonatos. También está el tema social, a quien no le gusta el fútbol quizás se pueda encantar con eso y empapar del tema mapuche, de como surgir desde ahí. También está presente el tema haitiano”.

A su vez, una de las presentadoras del libro y productora del programa de nuestra emisora La magia azul, Patricia Aguilar, destacó la mirada dada por el autor que, en su opinión, fue un visionario al destacar al volante.

“De Beasejour no existe un registro mayor, más allá de las publicaciones, de reportajes de su vida particularmente ligado a su origen y raza”, afirmó la periodista, a lo que agregó que en su carrera “también lo marcó la copa América, cuando él decidió hablar por los sentimientos que estaban albergados no solo en un triunfo, sino en todo lo que significaba la emoción que ronda en el estadio Nacional por una historia de vida y política. En general en el fútbol los que están en la primera línea son jugadores que marcan la diferencia, pero ellos, no serían nada si no tuvieran a su lado jugadores transversales como Jean, jugadores como él ganan torneos y campeonatos porque son la contención detrás del equipo, hacen el trabajo fuera de lo bonito”.

Beausejour: sangre, tierra y fuego está disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.