Chile vamos presenta requerimiento por viaje de ex ministro de Energía

Representantes del oficialismo solicitaron la investigación de Contraloría para determinar irregularidad en el viaje del ex ministro de Energía, quien asistió a la Fórmula E en el país vecino.

El viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a Boston para asistir a una actividad en la universidad de Harvard, fue un tema obligado para todos los sectores, siendo los socialistas quienes denunciaron el uso de dineros públicos para costear la presencia del secretario de Estado en la casa de estudios.

Fue en ese contexto que este lunes, los socialistas Leonardo Soto y Manuel Monsalve presentaron nuevos antecedentes a Contraloría, en los que destaca el rol de Larraín como quien repartía las invitaciones y las verdaderas intenciones del viaje, que se tratarían de la presentación de un libro.

La respuesta de esta acción vino por parte de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien acusó un viaje realizado por el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo a Argentina con el fin de ver una carrera de autos de fórmula E.

Luego de los dichos, este martes, Juan Antonio Coloma (UDI) y Sofía Cid (RN) presentaron un requerimiento a Contraloría para investigar la actividad del ex secretario de Estado. En los dichos del representante del gremialismo, cuestionó el estándar con que el partido Socialista pretende impugnar la visita a Harvard de Larraín.

Por su parte, Sofía Cid denunció que Rebolledo tuvo once viajes al extranjero, lo que consignó que para su cartera no cuadra por no tratarse del canciller.