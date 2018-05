Fallece Tom Wolfe, uno de los padres del nuevo periodismo

La confirmación de su deceso la realizó su agente, Lynn Nesbit, durante la jornada de este lunes. El periodista, ensayista y novelista de 87 años, había sido internado la semana pasada por un cuadro infeccioso.

Fue considerado, junto a Rex Reed, Hunter S. Thompson y Jimmy Breslin como padre del llamado «nuevo periodismo», destinado, según él, a suplantar al género de la novela. Estas ideas est{an contenidas en su libro The New Journalism de 1973, en el que afirmó que los periodistas pueden adoptar técnicas reservadas tradicionalmente a la ficción y originar así una nueva forma de narrativa.

La obra más conocida de Tom Wolfe La hoguera de las vanidades es considerada la gran novela de Nueva York y retrata el fin de la década de los 80 en Wall Street, una época en que los homicidios se contaban por miles, la discoteca Studio 54 vivía su declive y Donald Trump, ya dueño de su torre de la Quinta Avenida, estaba construyendo su imperio de casinos en Atlantic City.

El autor se volvió conocido gracias a su ojo despiadado y su lengua filosa. Se le atribuye la introducción de varias palabras en el léxico inglés y que fueron representativas de la década de excesos que retrató en sus novelas.

También se le conoció por sus famosas polémicas con otros autores como John Updike, Norman Mailer y Noam Chomsky. El mismo se definía como un “Neo pretencioso” y también como un hombre que no sabía nada pero que estaba ansioso por saberlo todo.

Nacido en Virginia in 1931, luego de terminar la universidad Wolfe se dedicó inmediatamente a ser reportero y comenzó su carrera en el Springfield Union en Massachusetts. Luego se desempeñó en Washington y New York ciudad a la que arribó en 1962 para trabajar en el The New York Herald Tribune. Nunca dejó esa ciudad y se estableció en ella junto a su esposa Sheila con quien tuvo dos hijos.