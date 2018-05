Resultados del Simce muestran estancamiento en los últimos cinco años

El Ministro de Educación, Gerardo Varela, junto al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, dieron a conocer los Resultados Educativos 2017, los que incorporan las evaluaciones Simce y los Indicadores de desarrollo personal y social.

En la oportunidad, destacaron que, si bien existen ciertos avances en la última década en los resultados de matemática y lectura, se percibe un estancamiento general en los últimos años, lo que plantea importantes desafíos en los aprendizajes.

Después de dos décadas de participar en estudios internacionales, las principales mejoras en los últimos diez años se observan en cuarto básico, con un alza de 15 puntos en matemática y lectura; y en segundo medio con un crecimiento de 14 puntos en matemática.

El ministro Gerardo Varela comentó las áreas pendientes.

“En primer lugar yo creo que hay buenas noticias y otras no tan buenas. La primera no tan buena noticia es que básicamente cuando se miran diez años hemos progresado, pero en los últimos cinco se nota no una estabilidad, sino derechamente un estancamiento. Eso refuerza que lo que debemos hacer es trabajar en calidad”.

Por otro lado, los resultados muestran una baja significativa en octavo básico en ciencias naturales. Así lo advirtió el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.

“En esa línea, ciencias hoy tiene una caída en lo que tiene que ver con octavo básico, y en lectura tenemos una preocupación mayor en la enseñanza media que ratifica la baja de lo que tiene que ver con los hombres. En esa línea también quisiéramos señalar que la actitud frente al aprendizaje resulta central.

Los resultados del Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) reveló que uno de los importantes retos como país es que cerca del 20 % de los estudiantes de los grupos más vulnerables no alcanzan ni siquiera el nivel bajo de resultados, situación que en los grupos más acomodados no supera el 2%.

En equidad de género, las niñas obtienen mejores resultados que los niños (+14 puntos), al igual que en la gran mayoría de los países evaluados, y esta diferencia es menor a la brecha promedio de los países participantes (19 puntos).

Además, en Chile los padres demuestran menos afinidad hacia la lectura que el promedio internacional. Solo 1 de cada 5 padres (27%) reporta que le gusta mucho la lectura, mientras que el promedio de los países participantes alcanza a 1 de cada 3.

Carlos Henríquez concluyó que “diversos estudios nos demuestran que el ejemplo de padres lectores es muy relevante para el gusto por la lectura, y esta prueba nos dice que más de un cuarto de los padres reporta que no les gusta leer”.