Señor Director:

El presidente Chileno Sebastián Piñera ha anunciado una importante decisión, su gobierno enviará al parlamento una indicación para que los delitos de abusos sexuales contra menores no prescriban, lo que será apoyado de forma unánime por todos los grupos políticos. El mandatario habló de que los plazos actuales son insuficientes y se toma la decisión después de una larga y profunda reflexión.Todo indicaba en su anuncio que intentaría pedir que en Chile se aumente de 10 a 30 años el plazo para investigar este tipo de delitos (abuso de menores). Es un comunicado importante, ya que en Chile cada año se denuncian al menos 11.000 abusos contra menores de 14 años. Pero, ¿es esto un paso más para que paren los abusos hacia los menores?.

Esta decisión no fue tomada por una preocupación desinteresada hacia los menores, sino que, fue evidentemente por los dos últimos casos recientes de las pequeñas Sofía y Ámbar quienes fueron brutalmente torturadas por sus propios familiares. ¿Qué esperamos para generar más conciencia? ¿Esperar que el presidente haga otra larga y profunda reflexión sobre el tema? Lo que necesitamos son cambios radicales y reales hacia los pequeños, en vez de dar más plazos de investigación para llegar al mismo desenlace, en el cual el imputado siempre sale beneficiado. Se deberían dar soluciones en donde no sigan matando a más inocentes, ya que ellos son el futuro y si de pequeños ya sufren estos enormes traumas, ¿Cómo podrán seguir una vida feliz por delante cuando crezcan y sean mayores?

Si queremos avanzar y ser mejores como sociedad, no podemos estar esperando que pasen tragedias como estas para tomar “cartas en el asunto”. Hay que implementar leyes, desde ahora, esto debe parar. La sociedad de hoy está totalmente ciega ante estos temas, es algo que se deja pasar a lo largo del tiempo, es algo que todavía no logramos comprender, es una de las tantas cosas que aún no se pueden detener.

Esta tan ciega esta sociedad como para ver que todas las leyes que han surgido de hoy en día, tienen el nombre de una víctima. ¿Así que nos queda?¿Esperar que una nueva ley salga, con el nombre de una nueva víctima?