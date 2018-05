Universidad de Chile homenajea a Alejandro “Pipo” Rojas

“Contigo no termino en mí mismo”, fue el verso de Pablo Neruda que la máxima autoridad de nuestro plantel utilizó para referirse a Rojas. “Es ese el invariante en la vida de Pipo Rojas, el no terminar en sí mismo, el deberse a los demás”, afirmó Vivaldi quien destacó además el hecho de que este homenaje al fallecido dirigente, se diera “en el contexto de esta lucha que hoy día vemos enarbolada por las banderas del feminismo y los derechos de la mujer. Porque tal como los jóvenes de entonces veíamos una sociedad que nos parecía imprescindible cambiar, y que nos parecía que sencillamente no podíamos seguir tolerando, hoy tomamos consciencia de la forma desigual como la sociedad trata a hombres y mujeres”.

Marcela Rojas, hija del homenajeado, quien permaneció en Chile luego que éste debiera salir al exilio en 1974, interpretó un par de canciones en recuerdo de su padre y contó parte del vínculo que mantuvo con éste. “Es innegable lo fuerte y marcador del exilio y si bien es cierto esta historia no estuvo exenta de errores y ausencias, sin embargo, fue mucho más fuerte todo lo bueno que él me entregó. Desde un punto en adelante él se mantuvo firme, constante, sólido y presente en su comunicación conmigo. Plantó buena semilla, semilla de ternura, de visión amplia, de asombro frente al gran misterio del universo, misterio al que se entregó sin miedo al conocer que le quedaba poco tiempo en este plano físico”, señaló Marcela, quien para concluir si intervención, relató a los presentes la dignidad y paz con que su padre vivió este proceso final en Canadá, junto a sus tres hijos y su mujer, Elena Orrego.

En representación de los amigos de Rojas, Sergio Muñoz, hizo un recorrido por la historia del dirigente desde su ingreso a la Escuela Dental de la U. de Chile, sus triunfos a la cabeza de la FECh, su relación con Salvador Allende, y su exilio forzado por la dictadura militar en 1974. “A esta casa con tanta historia han llegado hoy personas que conocieron a Alejandro en distintas circunstancias, o que sin haberlo conocido respetan su trayectoria. Están presentes quienes compartieron ideales con él en cierta etapa, y también quienes estuvieron en desacuerdo con él, en uno u otro momento. Más allá de las militancias y más allá de cualquier muro, todos estamos aquí reunidos en torno al recuerdo de un hombre íntegro y generoso. Alejandro Rojas fue sin duda un alma noble, que dejó una nítida huella de humanidad entre nosotros”, afirmó Muñoz.

La música de Manuel García fue también protagonista en la ceremonia celebrada en el Salón Domeyko, y en la que las actuales generaciones se hicieron presente, a través de la voz del presidente de la FECh, Alfonso Mohor.

“Para un dirigente o un presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, hablar de Alejandro Rojas es derechamente referirse a una leyenda”, advirtió el líder estudiantil en su discurso. “No hay un dirigente que haya marcado con mayor profundidad lo que ha hecho esta organización por nuestro país. Alejandro Rojas como dirigente fue una de las personas que más compromiso demostró en uno de los momentos más complejos, y pasado ese período encontró una nueva forma de seguir encarnando una voluntad de transformación, a través de su compromiso con el medio ambiente y con la ecología. Eso ha sido algo que también marca el camino para quienes de una u otra forma lo que buscamos es cambiar el mundo”, concluyó Mohor.

Tras finalizar la ceremonia, en la que también estuvieron presentes el Prorrector de nuestro plantel, Rafael Epstein, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés e integrantes de la Corporación de Graduados y Profesionales de la Casa de Bello, una recepción en el Patio Andrés Bello se transformó en un espacio de encuentro para antiguos compañeros, familiares y amigos del fallecido dirigente.

