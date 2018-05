Universidad Católica y U de Concepción no se hacen daño

Un encuentro deslucido, con ambos equipos defendiendo sus arcos y sin que ninguno tuviera muchos acercamientos al área contraria permitió que la tabla de posiciones se mantuviera exactamente igual.

Aunque el puntero fue quien tuvo mayores oportunidades de desequilibrar la paridad, en el segundo tiempo la escuadra dirigida por Beñat San José se dedicó a mantenerse en su área defendiéndose de cualquier posible contragolpe.

La U de Concepción no figuró en el ataque y no mostró ningún avance, ya sea por lo impreciso de su juego o por la marca que el rival fijó sobre Camargo y Manríquez. Meneses estuvo ausente por la izquierda y Droguett no fue suficiente para armar una estrategia de ataque. Así, mantuvieron la defensa de su arco, buscando el descanso para rearmarse.

Este era un partido importante, ya que las derrotas de la U y Colo Colo significaban un estimulo para alargar las distancias con quienes les siguen en la tabla. Pero ninguno de los dos equipos punteros decidió correr riesgos y no salieron a buscar el partido.

Solo en el minuto 65, un tiro de cabeza de Llano que llegó directo a las manos de Muñoz fue el único momento en que las cosas se pusieron un poco más interesantes.

En las tribunas, los hinchas de la UC colgaron lienzos en honor a Raimundo Tupper, en respuesta a las burlas de la barra de la U en los dos últimos encuentros de los azules.