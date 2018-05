Francisco Estévez: “Nadie puede ser neutral frente a las violaciones a los DDHH”

Este martes, la continuidad del historiador Francisco Estévez como director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue puesta en duda. Esto, luego de que Juan Antonio Coloma, Gustavo Sanhueza y Nino Baltolu enviaran una carta al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, para solicitar al Gobierno tener mayor protagonismo en debates sobre DDHH.

En esta línea, los diputados UDI indicaron que, durante los últimos años, tanto el Museo de la Memoria como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se han transformado en un “botín de la izquierda”, por lo que, en su opinión, deben tomarse medidas para poner fin a esta situación.

En ese contexto, los parlamentarios sostuvieron: “Una propuesta sería el solicitar la salida inmediata del director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, para que el cargo sea asumido interinamente por una persona técnica y no política, para llevar adelante un concurso de Alta Dirección Pública y que el museo sea un lugar de encuentro y con mirada futuro”.

Al mismo tiempo, los legisladores exigieron que el Museo y el INDH adopten una “condición neutra y de Estado, más allá del gobierno de turno”.

Ante estas críticas, Francisco Estévez, quien llegó a la dirección del Museo en 2016, luego de que su antecesor, Ricardo Brodsky, abandonara el puesto tras ser vinculado al caso SQM, indicó que esta solicitud representa sólo a un grupo de parlamentarios que, más bien, está ligado a un sector pinochetista.

¿Cómo toma esta exigencia de la UDI?

Tomo esto en su justa proporción, porque esta es una noticia que sale de una carta que mandan tres diputados de la UDI al Gobierno y al Ministro de Justicia en particular. Entonces, creo, que esta carta no representa ni siquiera a la UDI. Además, en el texto cuestionan a la Subsecretaría de DDHH y al INDH. En este sentido, discuten la política de DDHH del Gobierno y, de paso, se les ocurre esta idea de solicitar que remuevan al director del Museo.

Entonces, en su opinión, ¿a qué sector representa esta solicitud? ¿A un sector más pinochetista?

Por supuesto. Ellos no representan ni al Gobierno, ni al Ministerio de Justicia, ni a la Subsecretaría de DDHH y supongo que tampoco a los diputados de la UDI, en general. Más bien expresan lo que se llama el negacionismo que es buscar que estos organismos no cumplan su misión. A ellos, les enreda mucho que en una democracia haya organismos de DDHH que están cumpliendo la misión que les corresponde. No es tan raro que el pinochetismo duro, que estos diputados expresan, piense eso, pero están muy equivocados en el sentido de que su información no se sostiene, porque desconocen que el Museo no depende del Gobierno.

En la carta, los diputados dicen que tanto el Museo como el INDH se han transformado en un “botín de la izquierda”, ¿qué opinión tiene al respecto?

Es una tontera más, porque trabajar en estos museos es una responsabilidad ética y ellos lo miran como pueden mirarlo, es decir, como una especie de botín, pero no es así. Es una responsabilidad ética.

Y, ¿qué hay de la neutralidad que plantean en la carta?

Si pretenden que uno sea neutral con las violaciones a los DDHH, que uno sea neutral con el quiebre a la democracia, la respuesta es no. ¡No se puede ser neutral! ¡Nadie puede ser neutral frente a esto!

En la carta también se plantea la necesidad de un profesional técnico que lidere la institución. ¿Qué opina al respecto?

Aquí se comete un error porque aún lo más técnico y lo más profesional tiene que estar regulado éticamente por la conciencia y por los valores que compartimos que son los DDHH. Entonces, es una cosa política marginal, porque los organismos de DDHH vamos a seguir cumpliendo la misión que tenemos. Esa es una obligación que le compete a los organismos también del Estado y de la sociedad civil en Chile.

¿Es insostenible esta solicitud?

Es bastante insostenible, porque el cargo del Director del Museo es un cargo nombrado por el directorio de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es decir, es algo que no depende del Gobierno.

¿Existirá alguna reunión para revisar esta exigencia de los parlamentarios?

No, no hay nada que conversar sobre este tema, porque estos tres diputados de la UDI no representan ni la política del Gobierno ni tampoco creo que representan al oficialismo. Además, el tema de fondo es otro. Es como si quisieran pedirle la renuncia al director del Museo del Holocausto como para terminar con el tema del Holocausto. Así no se termina un tema. No se termina pidiéndole la renuncia al director para que no se hable más de los DDHH en Chile.